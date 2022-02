Életmód

A magyarok leginkább nagy boltláncokban szerzik be a zöldséget és gyümölcsöt

A magyarok 73 százaléka a nagy boltláncokban, 42 százaléka zöldségesnél, 34 százaléka piacokon vagy vásárcsarnokokban, 17 százaléka termelői piacokon szerzi be a zöldséget és gyümölcsöt - tájékoztatta a Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélKerTÉSZ) reprezentatív kutatása eredményéről az MTI-t csütörtökön.



A kutatás alapján a lakosság 39 százaléka havonta több mint 5 ezer forintot költ zöldségekre és gyümölcsökre; 40 százalékuknál 3-4 ezer forint, 19 százaléknál pedig 1-2 ezer forint ez az összeg.



A havonta 5 ezer forintot költők között többségben vannak a nők és a 30 év körüliek, valamint a közép-magyarországi régióban élők - jegyezték meg.



A válaszadók több mint fele, 52 százaléka mondta azt, hogy hajlandó többet fizetni a magyar zöldségért vagy gyümölcsért. A megkérdezettek 38 százaléka nem nézi a termékek származási helyét, és kevesebb mint 10 százalék szereti jobban az import zöldségeket vagy gyümölcsöket mint a hazait.



Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke a közlemény szerint elmondta, hogy a vásárlás során 46 százalék tartja közepesen, 36 százalék pedig nagyon fontosnak, hogy a zöldség vagy gyümölcs magyar termelőktől származzon. Leginkább a nők és a 30-asok foglalkoznak ezzel a kérdéssel - tette hozzá.



A kutatás alapján a vásárlást leginkább a termék ára befolyásolja, a magyarok 81 százalékának - főleg a férfiaknak - ez a legfontosabb szempont. Utána jön 62 százalékkal a zöldség vagy gyümölcs kinézete, míg 42 százalék arra figyel, minek van éppen szezonja. Kevesen (13 százalék) vannak azok, akiket a termék csomagolása is befolyásol.



A reprezentatív online kutatást az NRC végezte 500 fő megkérdezésével a 18-65 éves korosztályból; az adatfelvétel 2021 augusztusi.



A DélKerTÉSZ 2002-ben alakult meg, közel 500 szövetkezeti taggal rendelkezik, a szentesi és környékbeli termelők, családi gazdaságok, társvállalkozók tevékenységét fogja össze. A kínálat nagy részét a paprikafélék (étkezési fehér paprika, kápia paprika, hegyes erős paprika) alkotják, de emellett paradicsomot, kígyóuborkát, fejes káposztát és kínai kelt is termesztenek.