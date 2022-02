Energiaválság

Orbán: ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés, ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés

Az Oroszország és Magyarország közötti hosszú távú gázszállítási szerződés értéke a jövőre nézve különösen nagy lesz. 2022.02.01 19:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha van orosz gáz, van rezsicsökkentés, ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés - jelentette ki Orbán Viktor kedden Moszkvában. A miniszterelnök bejelentette: érdemi tárgyalásokat folytathatnak arról, hogy egymilliárd köbméterrel emeljék az éves mennyiségét a hosszú távú orosz-magyar gázszállításnak.



A kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott a Kremlben, majd a több mint ötórás tárgyalást követően kifejtette: ma Nyugat-Európában a gáz és az áram ára 2-3-szorosára nőtt az elmúlt időszakban a háztartások számára. Ez alól Magyarország kivétel, ahol évek óta rezsicsökkentés van érvényben. Orosz gáz nélkül azonban ez nem lenne lehetséges.



A most tárgyalt megállapodással "véglegesen biztonságba helyeztük Magyarország energiaellátását" - fogalmazott a miniszterelnök.

Az Oroszország és Magyarország közötti hosszú távú gázszállítási szerződés értéke a jövőre nézve különösen nagy lesz, tehát nem csökkenteni kell a mennyiséget, hanem inkább növelni - hangoztatta.



Putyin ezzel kapcsolatban kijelentette: Oroszország nyitott a további együttműködésre, megvizsgálják a magyar kérést, de az egymilliárd köbméteres többletszállítás "nagy problémát nem fog jelenteni".



Leszögezte, hogy Európában lesznek gondok a gázellátással, de a 2036-ig szóló, eredetileg évi 4,5 milliárd köbméterre vonatkozó szerződésnek köszönhetően Magyarországon nem. Hozzáfűzte: a magyar fogyasztók jóval a piaci ár alatt vásárolhatnak gázt.



Az orosz elnök kiemelte: Magyarország változatlanul bizonyítja azt is, hogy megbízható partner az orosz gáz tranzitszállításában.



Vlagyimir Putyin kiemelte, hogy az energetika fontos szerepet játszik az orosz-magyar gazdasági kapcsolatokban. Oroszország sok éve megszakítás nélkül látja el Magyarországot energiaforrással, a magyar kőolajfogyasztás 55 százalékát és a gázfogyasztás 80 százalékát fedi le. Emlékeztetett arra, hogy a Mol is részt vesz az oroszországi olajkitermelésben.



Az energetika témakörében tárgyaltak a paksi atomerőműről is. Orbán Viktor elmondta: az új blokkok építkezésének előkészítése a végső fázisba lépett és amint az utolsó engedély is megvan, "a beruházás automatikusan átlép a következő, úgynevezett létesítési fázisba, és ezzel megtesszük a döntő lépést mi, magyarok, hogy önállók legyünk a villamosenergia-ellátás terén". A magyar áramtermelési rendszer így 2030-ra klímasemleges is lehet - fűzte hozzá.



A miniszterelnök elmondta, hogy az orosz államfő jóváhagyta annak az orosz-magyar vegyesvállalatnak a létrehozását, amely az ukrán-magyar határon a napokban átadandó konténerterminál működtetésében játszik szerepet. Magyarország földrajzi helyzete nagyon kedvező, a keletről érkező áruk Európába lépésének egyik kulcspontja és ezt a szóban forgó vegyesvállalat is segíteni fogja. Ez nagyságrendekkel növelheti meg a magyar gazdaság teljesítményét - szögezte le.

Orbán Viktor azt is elmondta: Magyarországon hamarosan megkezdi működését egy nagy oltóanyaggyár, amely a koronavírus elleni orosz vakcina, a Szputnyik V előállítására is alkalmas lesz. Reményét fejezte ki, hogy erről is sikerül véglegesen megállapodni. Kérdésre válaszolva hozzátette: Magyarország tervez vásárolni az újabb vakcinatípusból, a Szputnyik Lightból és kész beszállni annak gyártásába is, hiszen a kormány célja az, hogy a magyar polgárok rendelkezésére minél többféle vakcina álljon. Az oltóanyag magyarországi vizsgálatai hamarosan befejeződnek.



Kitértek a vasúti kocsik közös projektjére is: ennek keretében az egyiptomi vasútvállalatnak már 600 vagont szállítottak le és még 700at adnak át. Ez további munkahelyeket is biztosít - emelte ki Vlagyimir Putyin.



Orbán Viktor a találkozón azt kérte, hogy Moszkva tegye lehetővé több orosz utasszállító repülőgép érkezését Magyarországra, mert jelenleg a gépek tele vannak és a kapacitás növelése esetén több orosz turista érkezhetne Magyarországra. Szintén magyar kérés, hogy Jekatyerinburgból és Kalinyingrádból is induljanak közvetlen járatok Budapestre.



Vlagyimir Putyin azt is elmondta: a koronavírus-járvány ellenére a két ország közötti áruforgalom a tavalyi első tizenegy hónapban 30 százalékkal nőtt, 5,5 milliárd dollárt tett ki. A kölcsönös beruházások értéke eléri az egymilliárd dollárt - tette hozzá.



Eredményesen, hatékonyan dolgozik az orosz-magyar gazdasági együttműködési kormányközi bizottság is - jegyezte meg az orosz elnök.



Méltatta azt is, hogy folytatódik a kulturális együttműködési program, amelyet 2024-ig hirdettek meg. Tavaly sikeresen rendezték meg Magyarországon az orosz szellemi kultúra napjait.



Az orosz elnök köszönetet mondott Magyarországnak, hogy támogatja Oroszországot a 2030-as világkiállítás megszervezésében is. Moszkva még egyszer sem rendezett világkiállítást - emelte ki.



Mindkét részről úgy ítélték meg, hogy a magyar-orosz kapcsolat kiegyensúlyozott, pozitív és konstruktív. Orbán Viktor hangoztatta: Magyarország elkötelezett abban, hogy ezt a jövőben is így folytassák. Vlagyimir Putyin pedig még a találkozó elején, a közelgő magyar választásokra utalva reményét fejezte ki, hogy azt követően is folytatni tudják a közös munkát Orbán Viktorral.