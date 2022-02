Gazdaság

Nem elég alaposak a faimportőrök a Nébih vizsgálatai szerint

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az Európai Unión kívüli országokból fát, faterméket importáló piaci szereplők vizsgálata során 15 esetben hiányosságok pótlására kötelezte az érintetteket, a hat legsúlyosabb szabálysértőt pedig eltiltotta a kereskedelmi tevékenység gyakorlásától; a tavaly kiszabott bírság meghaladta az 5 millió forintot.



A Nébih keddi tájékoztatása szerint tavaly fokozottan ellenőrizték a hazai faanyagkereskedelmi láncba harmadik országokból bekerülő fatermékekkel kapcsolatos jogsértéseket. A korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait alapul véve bővült az ellenőrzött termékek és a származási országok köre is, az Ukrajnából, Oroszországból és Fehéroroszországból származó szállítmányok kerültek górcső alá.



Az importáló kereskedők kötelessége annak biztosítása, hogy az Európai Unió piacán ne kerülhessen forgalomba illegális kitermelésből származó fa és fatermék, ennek érdekében egy rendszert - az angol Due Diligence System rövidítéseként DDS-t - kell létrehozniuk és működtetniük.



A rendszer kialakításához és működtetéséhez számos hatósági útmutató áll rendelkezésre, az ellenőrzöttek több mint fele mégsem dolgozta ki. Mások kidolgozták ugyan, de tárgyi tévedéseket tartalmazott, illetve nem igazodott valós kereskedelmi tevékenységükhöz. Arra is volt példa, hogy az importőr nem alkalmazta a gyakorlatban a saját DDS-ében foglalt előírásokat - ismertette a Nébih, jelezve azt is, hogy a hatóság több héttel az ellenőrzés előtt minden érintett vállalkozást értesített a várható szemléről.



Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal szerint javítja az összképet, hogy néhány jó példa is előfordult az ellenőrzés során. A Nébih felhívja a faanyagkereskedelmi lánc szereplőinek figyelmét, hogy a tavalyi ellenőrzések nagyrészt negatív tapasztalatai alapján a szakemberek a jövőben fokozottan vizsgálják a DDS meglétét, mindenekelőtt annak tartalmi megfelelőségét és gyakorlati alkalmazását.