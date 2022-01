Gazdaság-fejlesztés

Kórokozómentes csomagolóanyagokat gyárt egy körösladányi cég

Vírus-és baktériummentes csomagolóanyagokat gyárt a körösladányi Box Print-FSD Packaging Kft. A magyar tulajdonú cég 685 millió forintból hajtotta végre a beruházást. 2022.01.31 13:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fazekas Attila ügyvezető igazgató a beruházás hétfői átadásán az MTI-nek elmondta: uniós pályázaton 548 millió forintot nyertek el, amelyet önerővel és banki hitellel egészítettek ki.



Hozzátette, hogy egészségipari, higiéniai és élelmiszeripari termékek csomagolását már most is tudják gyártani, és hamarosan megfelelnek a még szigorúbb szabványoknak is, amivel a gyógyszeripar számára is tudnak készíteni termékeket.



A vírus-és baktériummentességet nano-ezüst részecskékkel ellátott lakk-, vagy fóliabevonattal érik el, amelyet speciális géppark segítségével visznek fel a csomagolóanyagok felületére. Az így kezelt csomagolóanyagokra rákerülő vírusok és baktériumok száma 99,99 százalékkal lecsökken.



A lakk funkcionalitását ISO szabványnak megfelelően baktériumfajokkal és a koronavírus-család törzsével szemben sikeresen tesztelték.



Fazekas Attila elmondta, hogy koronavírus antigén gyorsteszt dobozból évi 150 millió darabot tudnak gyártani, ezért keresik az exportlehetőséget is, elsősorban Németországba.



Dankó Béla (Fidesz) országgyűlési képviselő az átadón azt mondta, országos szinten is kiemelkedő projekt valósult meg.



Emlékeztetett, hogy a körösladányi önkormányzat az utóbbi években uniós pályázatokon közel 1,3 milliárd forintot nyert el; a helyi cégek 22 pályázaton több mint 1,5 milliárd forintot nyertek el. Hazai forrás is érkezik a településre a Magyar Falu programon keresztül, a 150 millió forint egyharmadát az egyházak kapják.



Hozzátette, a több mint 4500 lélekszámú településen hamarosan célegyenesbe érkezik a sportcsarnok és az uszoda építése is.



Kardos Károly (Fidesz-KDNP) polgármester köszöntőjében elmondta, "a koronavírus okozta kihívások biztosan velünk maradnak akkor is, ha a vírus már nem lesz".



A Box Print- FSD Packaging Kft.-t 1998-ban két magyar magánszemély alapította. Jelenleg két telephelyen, Dunaharasztiban és Körösladányban, több mint hatezer négyzetméteren termelnek, Békés megyében a kisebb, Dunaharasztiban a nagyobb márkatermékek csomagolását gyártják kartonból és hullámpapírból, ofszet technológiával.



Tavaly 155 millió terméket gyártottak, árbevételük meghaladta a 2,2 milliárd forintot. Nyolcvanhét munkavállalót foglalkoztatnak, Körösladányban a közeljövőben elképzelhető 15-20 százalékos létszámbővítés - mondta az MTI-nek Fazekas Attila.