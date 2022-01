Nébih

Tchibo kávét hívnak vissza: apró műanyag, vagy fémdarab lehet benne

Forrás: Nébih

Idegen anyag (apró műanyag vagy fémdarab) esetleges jelenléte miatt a forgalmazó Tchibo Budapest Kft. visszahívja és a forgalomból is kivonja a Tchibo márka jelzésű, 1000 grammos kiszerelésű Family őrölt kávét - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.



A forgalmazó jelzése szerint az ügyben a 2023. június 4., 5., 10., 11., 13., 16., 17., és 23-ai minőségmegőrzési idővel rendelkező termékek az érintettek. A Nébih kéri a fogyasztókat, hogy ezekkel az adatokkal ellátott termékeket ne fogyasszák el.



Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. a honlapján közölte, hogy minden üzletükben elérhető volt a 2023. június 13-ai minőségmegőrzési idővel rendelkező Tchibo Family Classic 1 kilogrammos kiszerelésű kávé. A termék értékesítését felfüggesztették, az érintett kávé bármely magyarországi Aldi üzletbe visszavihető, ahol annak vételárát blokk hiányában is visszatérítik.



A Nébih az MTI érdeklődésére jelezte, a termékvisszahívás más üzleteket is érint, de még vizsgálják, hogy pontosan melyeket.