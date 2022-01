Gazdaság

Óvatosak a magyar vásárlók az áruhitelekkel kapcsolatban egy felmérés szerint

A 15-59 éves korosztály fele még soha nem vett fel áruhitelt, harmada egyszer-kétszer, tizede pedig 3-5 alkalommal is élt már a lehetőséggel. 2022.01.27 17:56 MTI

A magyar vásárlók többsége inkább spórolna a nagyobb értékű műszaki cikk vásárlására, mint sem áruhitelt vegyen fel, az óvatosság valószínűleg azért is van, mert a fogyasztók nem elég tájékozottak az áruhitelek témájában - derül ki az Euronics műszaki áruházlánc országos kutatásából, valamint saját dolgozói körében készített felméréséből.



Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint az Euronics reprezentatív kutatásban mérte fel a magyar vásárlók áruhitel-felvétellel kapcsolatos attitűdjeit, a kutatás eredményeit pedig a saját dolgozói körében végzett belső felmérésre kapott válaszokkal is összevetette.



A kutatás szerint a 15-59 éves korosztály fele még soha nem vett fel áruhitelt, harmada egyszer-kétszer, tizede pedig 3-5 alkalommal is élt már a lehetőséggel.



A válaszadók 60 százaléka mondta, hogy inkább spórolna nagyobb értékű műszaki cikk vásárlására, 32 százalék pedig az áruhitel és a spórolás lehetőségét is el tudja képzelni.



Az Euronics tapasztalatai szerint a vásárlók legnagyobb félelme, hogy nem lesz minden hónapban olyan stabil bevételük, amiből fizetni tudják a részleteket, de sokan tartanak a törlesztőrészlet emelkedésétől is. Ugyancsak a műszaki áruházlánc tapasztalatai szerint 50 ezer forintnál van a határ, ami felett a vásárlók már vesznek fel áruhitelt, a legnagyobb értékű termékeket pedig a karácsony előtti időszakban, november-decemberben vásárolják.



A kutatás eredményei alapján az áruhitel felvételénél a legfontosabb tényező, hogy a vásárlónak mennyire sürgősen van szüksége az adott termékre. A második helyen a hitelfelvétel feltételei állnak, a harmadikon pedig az, hogy mennyi időre lenne szükség a vételár összegének összegyűjtéséhez. A vevők a kinézett termék árát csak ezek után veszik számításba. Az Euronics tájékoztatása szerint az áruházlánc 2021-ben 16 százalékkal több áruhitelt értékesített, mint 2020-ban, de kevesebbet, mint a koronavírus-járványt megelőző időszakban; a járvány általánosságban negatívan befolyásolta a lakosság hitelfelvételi kedvét. Az átlag hitelösszeg viszont jelentősen emelkedett tavaly az elmúlt évekhez viszonyítva, megközelítette a 150 ezer forintot.



A számítástechnikai eszközök, telefonok, előltöltős mosógépek, kombi hűtők és a nagyméretű televíziók voltak a leggyakrabban hitelezett termékek tavaly. Az előző évhez képest nagy növekedés volt a tableteknél és a szépségápolási termékeknél.



Továbbra is a nulla teljes hiteldíj-mutatójú konstrukciók és az akár hosszabb futamidejű, de alacsony kamatozású hitelek a legnépszerűbbek. A klasszikus áruhitel helyett egyre többen választják a hitelkártyát és az azon nyitható részletfizetési alszámlát is - közölte az Euronics.



A nemre, korra, iskolai végzettségre, településtípusra és megyére reprezentatív országos kutatást az Euronics megbízásából az Opinio készítette, 1042, 15 és 59 év közötti válaszadó megkérdezésével.