Gazdaság

Nevet változtat a Telenor

Márciustól nevet változtat a Telenor Magyarország Zrt.: a cseh PPF befektetői csoport tulajdonában álló mobiltársaság új neve Yettel Magyarország Zrt. lesz - jelentette be Peter Gazik vezérigazgató csütörtökön Budapesten.



Hozzátette, hogy a névváltás a PPF Telecom Csoport három Telenor néven működő telekommunikációs vállalatát érinti: Magyarországon, Szerbiában és Bulgáriában.



A névváltás is annak a bizonyítéka, hogy piacbővítést terveznek az országokban, a régi nevet átmenetileg még egy hónapig használják - mondta, és jelezte, sikeres éven vannak túl, minden fontos piacon növekedést értek el. Idén is növekedést terveznek, a pontos számokat azonban később fogják közzétenni.



"A PPF Csoport a régió hosszú távú befektetője, az új márka is erre bizonyíték, miközben a helyi vállalatok stratégiai fókusza változatlan marad: a helyi piacok növekedése és fejlesztése, hozzájárulás a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséhez a folyamatosan fejlődő, világszínvonalú hálózatukon" - mondta a vezérigazgató.



A névváltás a Telenor Magyarország Zrt.-vel kötött szerződéseket és a szolgáltatások elérhetőségét semmilyen szempontból nem befolyásolja - erről Mohamed ElSayad kereskedelmi vezérigazgató-helyettes tájékoztatott. Kitért arra, hogy márciusig nem változik semmi, majd új szolgáltatások bevezetését is tervezik. Céljuk, hogy a megszokott szolgáltatásminőséget egy új márka lehetőségeivel ötvözve, még inkább ügyfélközpontú szolgáltatásokat nyújthassanak.



Dolezsai Gergely márka- és marketingkommunikációs igazgató azt mondta, hogy az új márka piaci bevezetését idén február elsején indítják, több kommunikációs csatornán, mindhárom országban. Az egyik szlogen "Szia, beszélünk még." lesz, egy másik "Szia! Helló újra" - mindez kifejezi az újra találkozás üzeneteit. A márka megkülönböztető színe tengerészkék és 'Yettel'lime lesz - ismertette.



A PPF Telecom Group vezető távközlési szolgáltatóként öt közép- és délkelet-európai piacon (Bulgária, Csehország, Magyarország, Szerbia és Szlovákia) tevékenykedik, ahol mobil, vezetékes, adatátviteli és internetes televíziós szolgáltatásokat nyújt. Mintegy 18,3 millió ügyfelet szolgál ki mobilszolgáltatással, a régióban 12 ezer alkalmazottat foglalkoztat és 2020-ban 1,4 milliárd eurós EBITDA-t ért el. A PPF Csoport 2018-ban vásárolta meg a norvég Telenor Csoport közép-kelet-európai mobilszolgáltatást nyújtó leányvállalatait.