Koronavírus-járvány

Csaknem egyévi mélypontra lassította a brit gazdaság aktivitását az omikron

Csaknem egy éve nem mért mélypontra süllyedtek, jóllehet továbbra is élénkülést mutatnak a brit gazdaság aktivitásának hétfőn ismertetett előzetes januári jelzőszámai, még mindig elsősorban az omikron koronavírus-variáns korábbi igen gyors terjedése okozta fogyasztói elbizonytalanodás hatására. A januári gyorsfelmérés ugyanakkor már a fogyasztói hangulat javulásának jeleit is mutatja.



Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) januárban 53,4-re csökkent a decemberben kimutatott 53,6-ról.



A két szektor együttes aktivitási mérőszáma 11 hónapja nem volt ilyen alacsony.



Az elemzői konszenzus 54,0-es kompozit BMI-indexet valószínűsített januárra.



Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését, az 50 alatti mutatók az aktivitás lanyhulását jelzik, vagyis az 53,4-es januári kompozit adat a csökkenéssel együtt is még mindig a brit gazdaság kilábalását mutatja.



A brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor aktivitási mérőszáma azonban a januári kompozit indexen belül 53,3-ra csökkent az előző havi 53,6-ról, és már messze a legutóbbi csúcs alatt jár; ezt októberben érte el a szektor BMI-mutatója 59,1-es szinten.



Az IHS Markit hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az átfogó mérőszámon belül a szolgáltatási szektor új megrendeléseinek értéke már markáns fellendülést mutat a decemberben kimutatott tízhavi mélypontról. A felmérésbe bevont vállalatok jelentős része arról számolt be, hogy a járványügyi előírások enyhülése és az omikron-hullámmal kapcsolatos fogyasztói aggályok mérséklődése hozzájárult az új üzleti megbízások növekedéséhez.



Londoni elemzőházak szerint ugyanakkor a brit gazdaság egészének teljesítményére még januárban is érezhető nyomást gyakorolt az omikron koronavírus-variáns korábbi gyors terjedésének hangulati utóhatása.



Gabriella Dickens, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó vezető közgazdásza a januári előzetes aktivitási felmérés hétfői ismertetése utáni helyzetértékelésében kiemelte: a ház azzal számol, hogy a brit hazai össztermék decemberben 1 százalékkal csökkent havi összevetésben, és ezt januárban további 0,2 százalékos GDP-visszaesés követi.



A közgazdász szerint ugyanakkor a januári aktivitási mérőszámok valószínűleg nem akadályozzák meg, hogy a Bank of England február első hetében esedékes monetáris ülésén újból emelje a jegybanki alapkamatot, tekintettel arra, hogy a mostani BMI-felmérés több előremutató részindexe javult.

A szolgáltatási szektor új megrendeléseinek indexe például a múlt havi 53,6-ról 56,5-re emelkedett, és az üzleti vállalkozások tavaly augusztus óta nem ítélték meg olyan derűlátóan a növekedési kilátásokat, mint most - hangsúlyozza a Pantheon Macroeconomics vezető londoni elemzője.



A brit jegybank monetáris tanácsa decemberben már végrehajtott egy kamatemelést, 15 bázisponttal az addigi 0,10 százalékos történelmi mélypontról 0,25 százalékra emelve az alapkamatot.



Ez volt három év óta az első kamatemelés a Bank of England részéről.