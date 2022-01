Állategészségügy

Nébih: ismét megjelent a madárinfluenza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Ismét megjelent a magas patogenitású madárinfluenza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a vírust ezúttal Csengerújfaluban, egy 37 ezer egyedet számláló pecsenyekacsa-tartó gazdaságban mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma - közölte honlapján a hatóság.



Közleményük szerint a magyar-román határ közelében lévő csengerújfalui gazdaságban a kacsák takarmány- és vízfogyasztásának jelentős csökkenése, valamint az állatok megemelkedett elhullása jelezte a madárinfluenza megjelenését. A gyanút kedden erősítette meg a Nébih laboratóriuma, majd - a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében - megkezdődött a 37 ezres állatállomány felszámolása.



A járványkitörés helyszíne körül három kilométeres védőkörzetet, valamint tíz kilométeres felügyeleti körzeteket állítottak fel. Mivel mindkettő átnyúlik az országhatáron és romániai területeket is érint, az országos főállatorvos értesítette az esetről a román állategészségügyi hatóságot - olvasható a közleményben.



A Nébih arra kéri a gazdákat, hogy fokozottan ügyeljenek baromfiállományuk védelmére és tartsák be a járványvédelmi előírásokat, továbbá emlékeztetnek arra, hogy az ország magas kockázatú területein továbbra is kötelező a baromfi zártan tartása.



A hatóság honlapján közölt információk szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig több mint negyven településen rendelt el valamilyen korlátozást a madárinfluenza megjelenése miatt a Nébih.