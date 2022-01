Gazdaság

Jelentősen emelkedett a használt autók ára, a drágulás idén is folytatódik

A használt autók átlagos hirdetési ára tavaly 43 százalékkal, 4 millió forint közelébe emelkedett, az autók átlagéletkora azonban csak fél évvel csökkent; a drágulás idén is jelentős lehet - közölte saját adatai alapján a Használtautó.hu hétfőn az MTI-vel.



Két év alatt több mint 2 millió forinttal drágultak a használtautók: 2020 első negyedévében 2,55 millió forint volt a hirdetési átlagár, a tavalyi utolsó negyedévben viszont már 4,68 millió, ami 83,5 százalékos drágulást jelent.



A meghirdetett autók átlagéletkora ugyanakkor fél évvel, 12,5-ről 12 évre csökkent. Ennek oka a közlemény szerint az, hogy az emelkedő árak mellett a legolcsóbb autók iránt akkora az érdeklődés, hogy azokat gyakorlatilag bármikor el lehet adni, "akár hirdetés nélkül is".



A Használtautó.hu jelezte, hogy az új személyautók piaca a második éve csökken, de már nem elsősorban a kereslet, hanem a kínálat hiánya fékezi a piacot. A vevők ezért a használt autók felé fordulnak, és ezt erősíti az új autók drágulása is. A használt autók esetében a hazai tulajdonosváltások száma tavaly november végéig a 2019-es rekordévhez képest 1,6 százalékkal, 2020-hoz képest pedig 3,8 százalékkal nőtt.



Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője a közleményben kifejtette: idén várhatóan folytatódik a használt autók elmúlt két évben tapasztalt jelentős drágulása. Így az eladás helyett még befektetési céllal is inkább a vásárlás lehet a jó döntés a használt autók piacán, és érdemes gyorsan lépni azoknak, akik vásárláson gondolkodnak.