Fogyasztóvédelem

Agrárminisztérium: lezárult a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

Lezárult az Erdős Norbert, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára által elrendelt és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával végrehajtott egy hónapos téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés sorozat. Kirívó jogsértés nem történt, a tapasztaltak szerint a koronavírus járvány elleni védekezést elősegítő higiéniai szabályokat a legtöbb élelmiszer-vállalkozás betartja - közölte az Agrárminisztérium az MTI-vel hétfőn.



A tárca hétfői közleményében az államtitkár elmondta: 2748 ellenőrzést végeztek a szakemberek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés alatt. A feltárt szabálytalanságok miatt 10 figyelmeztetést és 154 bírságot szabtak ki, összesen 11,3 millió forint értékben. Az ellenőrzött 10421 különféle hazai és külföldi élelmiszer tételből országosan 20,7 tonnát vontak ki a forgalomból, leginkább a lejárati idő utáni forgalmazás miatt.



Az édesipari termékek ellenőrzése során összesen 189 kilogramm édességet kellett kivonni a forgalomból. Az árusított élő halak eredetét igazoló dokumentumok, és a friss sertés- és baromfihús származásának feltüntetése a legtöbb helyen megfelelt az előírásoknak.



A Nébih laboratóriumai összesen 139 élelmiszer mintából 18 dió, 2 mák és 3 bejgli terméknél merült fel érzékszervi kifogás. A vendéglátásban főként higiéniai problémák fordultak elő, a rendezvényre kitelepült vállalkozásoknál az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok hiánya volt jellemző.



A zöldség-gyümölcs ellenőrzések során a szezonális termékek mellett a hatóság kiemelten ellenőrizte a gesztenye forgalmazását is, 3 tétellel szemben indult eljárás.



Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok célja, hogy a jövőben is kizárólag biztonságos, jó minőségű, többségében magyar élelmiszer kerüljön a fogyasztók asztalára - erősítette meg közleménye zárásaként az Agrárminisztérium.