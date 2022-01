Gazdaság

Energiahivatal: új jogszabályok csökkentik a villamosenergia-rendszer terheit

Változnak a megújuló energiaforrásból előállított áram támogatási rendszereinek szabályai, az új szabályok az egész villamosenergia-rendszer szintjén jelentős költségcsökkenést hozhatnak - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hétfőn az MTI-vel.



A hatóság jelezte: március 1-jei hatállyal a vonatkozó kormányrendelet bevezeti az önálló kiegyenlítő menedzsmentet. A kötelező átvételi (KÁT) rendszerbe értékesítő termelők ezzel további lehetőséget kapnak a termelési menetrendtől való eltérésük csökkentésére, ami az egész villamosenergia-rendszer szintjén is jelentős költségcsökkenést hozhat, mert ez a kör a menetrendtől való eltérések egyik legnagyobb okozója.



Az önálló kiegyenlítő menedzsment bevezetésével párhuzamosan a rendeletmódosítás ösztönzi a KÁT-termelőket arra, hogy termelési rugalmasságukat felajánlják a rendszerirányító vagy a hálózati engedélyesek részére, és aktív szerepet vállaljanak a rendszer egyensúlyának megőrzésében.



A hivatal közleményében felidézte: január 1-jétől a 400 kilowatt (kW) alatti, megújuló energiaforrást felhasználó erőművek a MEKH határozata nélkül is jogosultak referencia piaci áron történő kötelező átvételre. Ennek igénybevételéhez a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt.-vel kell KÁT mérlegkör-tagsági szerződést kötniük.



A jogszabályi módosítások tisztázzák egyebek mellett a KÁT mérlegkör-tagsági szerződés, illetve a prémium támogatási szerződés felmondásának következményeit, a kötelező átvételi támogatás prémium típusú támogatásként történő elszámolásának lehetőségét, továbbá a támogatási időtartam és támogatás alá eső mennyiség számításának módját is.



A fentieken túl egy korábbi miniszteri rendelet módosítása lehetővé teszi a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszer működését finanszírozó, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók számára történő visszatérítést is azokban az esetekben, amikor ezen támogatási rendszerek bevételei meghaladják a felmerülő költségeket - olvasható a MEKH közleményében.