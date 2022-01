Gazdaság-kereskedelem

A járvány előtti időszakét is meghaladta a tavalyi kereskedelmi forgalom

Nem lehet tehát a jövőben úgy leértékelni egy árut, hogy a leértékelés előtt egy nappal felemelik az árát és ahhoz képest adnak kedvezményt. 2022.01.02 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt évben 2020-hoz képest 3 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom, ami azt jelenti, hogy meghaladta a 2019-es, vagyis a járvány előtti szintet is - jelentette ki az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.



Vámos György közölte: a kerekedelmi forgalom ősztől 5-6 százalékos növekedést mutatott a megelőző évhez képest, az ünnepi időszakot megelőzően soha nem látott sorok álltak az áruházak pénztárainál.



A korábbi rendkívül dinamikus, évi 30-40 százalékos növekedéshez képest 2020-ban és 2021-ben kisebb ütemben 20-25 százalékkal bővült az online kereskedelem, vagyis a webáruházak forgalma, amely a teljes kereskedelmi forgalom 10-12 százalékát jelenti - mondta.



Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy webáruházi vásárlás esetén a vevőt 14 napos indoklás nélküli elállási jog illeti meg, vagyis a kereskedő ezen időszak alatt köteles visszavenni a terméket.



Arról is szólt, hogy a leértékeléssel történő trükközést akadályozza meg az a májustól érvényes intézkedés, hogy a leértékelt árnak az azt megelőző 30 nap legalacsonyabb ára lehet a kiindulópontja. Nem lehet tehát a jövőben úgy leértékelni egy árut, hogy a leértékelés előtt egy nappal felemelik az árát és ahhoz képest adnak kedvezményt - ismertette.



A kormányzati intézkedések, az adóvisszatérítés, a 13. havi nyugdíj és a minimálbér-emelés februárban 900 milliárd forint pluszjövedelmet jelentenek a háztartásoknak, ami meg fog látszani a kereskedelmi forgalomban is - jelentette ki a főtitkár.