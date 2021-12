Kereskedelem

A magyarok közel kétharmada még soha nem vitt vissza ajándékot a boltba

A magyarok 61 százaléka még soha nem vitt vissza ajándékba kapott terméket a boltba, mert nem tetszett neki vagy nem tudta használni - tájékoztatta a MediaMarkt a megbízásából a Pulzus kutatócég által végzett friss felmérésről hétfőn az MTI-t.



A közleményben kiemelték: a vásárlók mindössze 2 százaléka vallotta azt, hogy minden évben visszavisz valamit a kereskedőhöz, 15 százalék esetében pedig néhány évente fordul elő ilyesmi.



A megkérdezettek 15 százaléka inkább tovább ajándékozza, ha nem tetszik neki az ajándék.



A kutatásból kiderült továbbá, hogy a visszavétel lehetőségével inkább a férfiak élnek, a nők nagyobb részben vallották azt, hogy soha nem volt erre példa, továbbá az ő körükben nagyobb a továbbajándékozás aránya is.



A visszavételtől nem szükséges tartani: a legtöbben (34 százalék) úgy válaszoltak, hogy minden gördülékeny és problémamentes volt az intézkedésnél - hívta fel a figyelmet a műszaki áruházlánc. Ami a kihívásokat illeti, a válaszadók nagyjából ötödével fordult elő, hogy nem volt meg a bizonylat (23 százalék), nem volt bontatlan a csomagolás (18 százalék), vagy kicsúsztak a határidőből (16 százalék) - fűzték hozzá.



Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezetője a közleményben elmondta, hogy országszerte mind a 32 áruházukban több mint egy teljes hónapon át, január végéig biztosítanak lehetőséget a termékek visszavételére, holott a törvényi előírás egyes esetekben mindössze három nap.



Arra is kitért, ha ajándékozóként valaki el akarja kerülni a kellemetlen meglepetést, megfelelő megoldás lehet az ajándékkártya, de komoly segítséget nyújthatnak a megfelelő termék kiválasztásában az áruházi szaktanácsadók is.



Az áruházláncnál a decemberben vásárolt terméket január végéig abban az esetben lehet visszavinni, amennyiben a termék csomagolása bontatlan, és megvan a vásárlást igazoló bizonylat. A termék ára levásárolható vagy ajándékkártyára tölthető. Az online vásárlások esetén pedig törvény szerint mindenkit megillet a 14 napos elállási jog.