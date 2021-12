Közlekedés

ITM: egymást érték az összekapcsolódó bringásbarát beruházások 2021-ben is

Egymást érték az összekapcsolódó bringásbarát beruházások 2021-ben is, számos elkészült fejlesztésnek köszönhetően vált kényelmesebbé és biztonságosabbá a tiszta és egészséges biciklizés Magyarországon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel szerdán.



A hétköznapokon mind többen pattannak nyeregbe, kerékpáros országjárásra is egyre bátrabban kerekedhetnek fel az akár kisgyermekes családok, baráti társaságok - tették hozzá.



A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásaiban több mint 60 kilométernyi kerékpárút készült el idén 10 milliárd forint értékben. Megépült az EuroVelo6 nemzetközi kerékpáros összeköttetés teljesen új Budapest-Dunakeszi szakasza. A túlparton, Szentendre felé már tavaly óta járható a rendbe tett bicikliút. A közelmúltban Gönyű és Komárom között is megkezdődött a kivitelezés. A Duna-menti kapcsolat minden része Rajkától Százhalombattáig végig legalább előkészítés alatt áll - írták.



Ősszel elkészült a fővárostól a magyar tengerig tartó összeköttetés első szakasza Biatorbágy és Etyek között. Több mint 32 kilométeren értek célba a Balatoni Bringakör korszerűsítését szolgáló munkák 2021-ben. A tókerülő út egyetlen még kiépítetlen elemének kivitelezőjét is sikerült megtalálni idén. A tervek szerint jövő őszre elkészül a mintegy 200 kilométeres Bringakört tényleg összezáró balatonrendesi szakasz. Részben új nyomvonalon létesült szemet gyönyörködtető tájon haladó kerékpárút Győrtől a világörökségi, szakrális és történelmi helyszín Pannonhalmáig. Ennek déli végpontja és Balatonfüred között már korábban kijelölték a biciklizésre ajánlott túraútvonalat - áll a közleményben.



A keleti országrészben a felújított tokaji Erzsébet királyné híd gyarapodott kerékpáros és gyalogos konzolokkal. A fejlesztésben elkészült az egészen Nyíregyházáig vezető kerékpárút még hiányzó, rövid szakasza is. A világhírű borvidék saját kerékpáros köre jövő nyárra bebarangolható lesz. Jó minőségű, vadonatúj szakaszokon kerekezhetünk tavasz óta Vámospércstől a nyírábrányi határig. A nagyprojektek mellett jellemzően önkormányzati fejlesztésekben százas nagyságrendben valósulnak meg további fejlesztések az ország minden részében - tették hozzá.



A környezetbarát közlekedési módok együttműködése jegyében a MÁV-Volán csoport is többféleképpen könnyíti meg a biciklis kirándulásokra vonattal, busszal utazók dolgát. A vasúttársaság a kedvezményes jegytípusok bevezetése mellett hét Bz mellékkocsit épít át nagy befogadóképességű kerékpárszállítóvá. Az IC+ kocsik forgalomba állásával a belföldi InterCity-hálózat nagy részén is lehetővé vált a kerékpárszállítás. A Volánbusz 2021-ben a Budapest és Mátra között közlekedő egyes járatain próbálta ki a járművei hátfalára szerelt, három biciklit elbíró szállítóeszközöket. A tapasztalatok kiértékelése után az autóbuszos kerékpárszállítási lehetőség kiterjesztése várható - írták.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a közlemény szerint elmondta: "a kormány 2030-ra 15 ezer kilométerre tervezi növelni a kiépített és kijelölt kerékpárutak összes hosszát. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenleg mintegy 850 kilométernyi szakasz kivitelezését és előkészítését támogatja összesen 50 milliárd forinttal. A tavalyi esztendő népszerű újdonsága volt a Magyar Közút beruházásában Esztergomnál tesztelt világító kerékpárút. Az innovatív megoldás bevált, ezért a fejlesztő hazai kisvállalkozás kísérleti jelleggel megkezdte a világító burkolatjelek festését is. A Tát-Nyergesújfalu és Zalaegerszeg-Zalalövő közötti kerékpárutakon már idén végeztek a munkálatokkal. A technológia próbaüzeme jövőre további szakaszokon folytatódik".