Ünnep

A nagy üzletláncok december 24-én délben bezárnak

A legnagyobb üzletláncok - Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Spar, Tesco - üzletei néhány kivételtől eltekintve december 24-én 12 órakor zárnak be - közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben kiemelték: a kereskedelmi törvény 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását ezen a napon, az OKSZ tagvállalkozásai az áruházi dolgozók pihenése, családi ünneplésük segítése érdekében döntöttek a rövidebb nyitvatartás mellett. A munkát végzőknek a járvánnyal összefüggő nagyobb terhelés miatt is több pihenőidőre van szükségük - tették hozzá.



Az OKSZ tagvállalkozásai azt javasolják, hogy a vásárlók tájékozódjanak előre a december 24. előtti napok nyitvatartásáról is.



Egyes iparcikk kereskedelmi áruházak december 24-én már nem nyitnak ki - például bútor-, barkácsáruházak közül -, továbbá kisebb iparcikk árus boltok sem - hívták fel a figyelmet.



Az ünnepek előtti napokon egyes áruházak, boltok a szokásosnál hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat; arany hétvégén is több olyan üzlet kinyit, amelyek vasárnap egyébként zárva tartanak - jelezték a közleményben.