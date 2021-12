Fogyasztóvédelem

ITM: szinte mindent rendben találtak a karácsonyi vásárokban a fogyasztóvédők

Kicsin múlott, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt évzáró vizsgálat minden árusítóhelyet "patyolattisztának" találjon. "Mindössze három próbavásárlás tárt fel jogsértéseket, a hagyományos üzletek ennél sokkal több okot szolgáltattak a helytelenítő homlokráncolásra" - közölte az ITM az MTI-vel pénteken.



Azt írták, főszabály szerint közterületi értékesítés keretében viszonylag szűkre szabott termékkör forgalmazható az újságtól a léggömbön át a fagylaltig, vattacukorig. E sorba tartozik néhány téli lélekmelegítő, a sült gesztenye vagy kolbász, hurka is. Húsvétkor, karácsonykor, szilveszterkor és a megelőző húsz napban az ünneppel összefüggő termékek, nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb dísztárgyak is árusíthatók utcán. Közterületi értékesítést a kereskedő a szükséges hatósági engedélyek birtokában, nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat. Az ideiglenes standokon, árusítóhelyeken vásárlók könyvét nem kell kihelyezni. A vállalkozás adatairól és a panaszügyintézés módjáról viszont feliratban tájékoztatni kell a vevőket.



A fogyasztóvédelem a részben a társhatóságokkal közös ellenőrzéseken szinte mindent rendben talált a karácsonyi vásárokban. Csupán három próbavásárlásnál hibádzott valami: kétszer az eladási vagy egységár feltüntetése maradt el, másutt a mérleg nem volt hiteles.



A szakemberek november vége óta a karácsonyi kitelepülések mellett mintegy 300 állandó üzletet is felkerestek. Az általános kereskedelmi feltételek betartásában és a próbavásárlásokon is a helyszínek nagyjából harmada mulasztott. A leggyengébben a pékségek, látványpékségek teljesítettek, a hibázók aránya körükben a kétharmadot közelíti. Az egységár feltüntetésében a boltok ötöde tévesztett, gyakran a vásárlók könyve nem volt jól látható, könnyen hozzáférhető helyen, vagy a panaszkezelési lehetőségekről szóló tájékoztatás nem felelt meg a követelményeknek - áll a közleményben.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a tájékoztatóban kiemelte: "A több mint száz kereskedelmi egységben tapasztalt jogsértések miatt eddig összesen 1,1 millió forint bírságot szabott ki a hatóság. A kollégák húsz webshopot is ellenőriztek, felüknél tártak fel kisebb-nagyobb hibákat. A többnyire szintén tájékoztatási, árfeltüntetési hiányosságok mellett megesett, hogy a hirdetett akció nem járt tényleges kedvezménnyel. Az ünnepi készülődés időszakában kedvező tapasztalat, hogy nyolc online próbavásárolt termékből csak egyet szállítottak ki késve. A fogyasztóvédelmi szakemberek egész decemberben dolgoznak a magyar családok békés ünnepre hangolódása érdekében."