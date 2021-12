Távközlés

Százmilliókra bírságolta és a fogyasztók kompenzálására kötelezte a GVH a Telekomot

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 310 milliós bírságot rótt ki a Magyar Telekomra, amiért a fogyasztókat megtévesztve, valótlanul reklámozta korlátlanként egyes mobilinternet-csomagopcióit. A cégnek emellett kompenzációként 4 gigabyte (GB) többlet-adatforgalmat kell biztosítania a jogsértéssel érintett fogyasztói számára - közölte a GVH az MTI-vel pénteken. A Telekom azt közölte, hogy még tanulmányozzák a döntést, az előfizetőket pedig tájékoztatják a kompenzációról.



A versenyhivatal tavaly indított vizsgálatot a Magyar Telekommal szemben, mobilinternet-díjcsomagjainak népszerűsítése miatt. A cég reklámjai ugyanis korlátlanságot ígértek a fogyasztóknak például közösségi médiaszolgáltatások, meghatározott chat-alkalmazások vagy egyes TV- és filmapplikációk használatakor.



A hatóság vizsgálata feltárta: valójában a hangsúlyosan korlátlanként hirdetett opciók egyike sem biztosított teljes díjmentességet, mivel egyes funkciók - így például a chat-alkalmazások esetében a hang- és videóhívások, vagy a közösségi média böngészésekor a videótartalmak - csökkentették az előfizetők adatkeretét. Ezekről a szűkítésekről a Telekom jellemzően nem adott reklámjaiban tájékoztatást - ahol pedig adott, ott sem tette egyértelművé, hogy mely forgalmak díjmentesek, és melyek csökkentik a díjcsomagba foglalt adatkeretet - írták.



A GVH megjegyezte, hogy például a chat-appok hanghívás funkcióit a fogyasztók harmada-negyede használta a vizsgált időszakban, és jelentős volt köztük a videotelefonálók aránya is.



A versenyhivatal döntése megállapította, hogy a megtévesztő gyakorlat nem csupán az érintett mobilcsomagok ár-érték arányára lehetett kihatással, hanem befolyásolhatta a fogyasztók használati szokásait is.



A hatóság a 310 millió forintos bírság kiszabásánál tekintetbe vette többek között, hogy a szolgáltató az elmúlt 10 évben már tizedszer tévesztette meg a fogyasztókat. A hatóság eltiltotta a vállalkozást a gyakorlat folytatásától, emellett - bírságcsökkentésként figyelembe véve - a fogyasztók kompenzálását célzó jóvátételi csomagjának végrehajtására kötelezte. Ennek keretében a bírságcsökkentés mértékét összességében többszörösen meghaladó értékű, 4 GB-nyi, 1 hónapig felhasználható plusz adatmennyiséget kap minden fogyasztó, aki 2017.január 1. után igénybe vett és jelenleg is igénybe vesz a Telekomnál korlátlanként hirdetett opciót, és legalább egyszer elérte a díjcsomagjában foglalt adatkeretének 100 százalékát. A jóvátételre jogosultakat a cég SMS-ben tájékoztatja majd a pótlólagos adatkeretről. A Telekom emellett valamennyi, korlátlan opciókkal érintett előfizetőjét tájékoztatja a kérdéses adatforgalmak korlátaira vonatkozó információk elérhetőségéről - közölte a GVH.

A Magyar Telekom az MTI-érdeklődésére közölte: a versenyhivatal döntésének tanulmányozását követően döntenek az esetleges bírósági felülvizsgálat kezdeményezéséről. Az érintett előfizetőknek kompenzációként felajánlott 4 GB-nyi, 1 hónapig belföldön felhasználható plusz adatkeretről sms és számlalevél útján fognak tájékoztatást nyújtani - közölték.