Fogyasztóvédelem

ITM: huszonegy lábbeli és ruha közül csak egy szandál és egy kardigán maradhatott forgalomban

A termékbiztonsági vizsgálathoz mintát vételező szakemberek a három év alattiaknak készült, strasszokkal, gyöngyökkel vagy szegecsekkel ékesített lábbelikre, ruhákra utaztak. 2021.12.06 08:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A leváló apró díszítések a fulladásveszély miatt jelentenek súlyos kockázatot. A fogyasztóvédelmi munkatársak szinte tökéletes találati aránnyal dolgoztak. A huszonegy lábbeli és ruha közül a laboreredmények alapján mindössze egy szandál és egy kardigán maradhatott forgalomban - tájékoztatott hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



Az ITM akkreditált műszaki laboratóriuma a ruhákra, cipőkre varrt vagy ragasztott apró díszítések felerősítési szilárdsági vizsgálatát végezte el. Ha a strasszok, flitterek, gyöngyök könnyen leszedhetők, leszakadhatnak, a légutakba kerülve fulladásveszélyesek lehetnek.



A termékbiztonsági szempontból gyanús tizenöt gyermekruhából és hat gyermeklábbeliből egy-egy híján mindegyik viselését kockázatosnak találták. A tizenkilenc megbukott terméket a fogyasztóvédelmi hatóság levette a polcokról, a súlyos kockázatúakat a vásárlóktól is visszahívják. A keresztelőruhák, rugdalózók, mamuszcipő és egyebek táblázatos listája a Fogyasztóvédelmi portálon érhető el.



Az ITM állandó jelenléttel, rendszeres termékbiztonsági vizsgálatokkal védi a magyar családok, és különösen a gyermekek biztonságát. Idén a többi között veszélyes gyermekgondozási termékeket és játékokat is kiszűrtek a kereskedelmi kínálatból - emlékeztet a minisztérium közleménye.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: Magyarország az elmúlt években ruházati termékek miatt küldte be a harmadik legtöbb jelzést az európai termékriasztási rendszerbe. Az uniós tagállamok rangsorában dobogós helyet érő számú összes magyar riasztás több mint tizede divatcikkek veszélyes hibáira, hiányosságaira figyelmeztetett. A mostani ellenőrzésnek kivétel nélkül importból származó portékák estek áldozatául. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar gyártók termékei biztonságosak - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.