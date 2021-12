Koronavírus-járvány

Kifogyott a vilá a Mikulásokból

A folyamatban lévő Covid-19-járvány az idei karácsonyi szezonban újabb ellátási hiányt okozott a vezető ünnepi szórakoztatók szolgáltatója szerint: a Mikulás szerepére rendelkezésre álló személyek számát.



Az elmúlt két évhez képest 121%-kal nőtt a kereslet a vidám szakállas férfi iránt 2021-ben - mondta a Business Insidernek Mitch Allen, a Hiresanta.com alapítója. Azt is elmondta, hogy több mint 1275 egész szezonban betöltetlen Mikulás-állás van (például azok, akik bevásárlóközpontokban dolgoznak) és több mint 2000 órás Mikulás-foglalkozás.



Allen rámutatott, hogy idén 10%-kal kevesebb Mikulás-műsorvezető van, mert néhányan meghaltak a koronavírus miatt, mások pedig a világjárvány miatt nem vállalnak rendezvényeket. Sokan visszavonultak a Mikulásjátéktól is.



Tim Connaghan, a "nemzeti Mikulás" szerint, aki a nagyobb felvonulásokon és a Toys for Tots karácsonyi mikulásaként lépett fel, a Mikulás-társai mintegy 18%-a azt mondta, hogy idén visszavonul.



A Washington Post arról számolt be, hogy sok Mikulásnak van némi társbetegsége a Covid-19 miatt, különösen mivel általában idősebbek és túlsúlyosak.



Az ellátási lánc hiányosságai szintén korlátozták a Mikulás-jelmezek elérhetőségét.



"Rengeteg szükséges cikk van még a tengeren, konténerekben" - mondta a Costumes for Santa nevű cég szóvivője a The Washington Postnak. "A nagykereskedőink nem kapták meg a termékeiket Kínából... Azok a dolgok, amelyeknek augusztusban kellett volna érkezniük, most érkeznek".