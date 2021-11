Gazdaság

Budapesten 8,5 éves átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás vásárlásához

A vizsgált időszakban a visegrádi országok fővárosai közül a magyar fővárosban lehetett a leggyorsabban lakáshoz jutni. 2021.11.25 01:30 MTI

Budapesten 8,5 éves jutó átlagfizetésre volt szükség egy 50 négyzetméteres 35,9 millió forintos ingatlan vásárlásához a második negyedévben, ezzel a vizsgált időszakban a visegrádi országok fővárosai közül a magyar fővárosban lehetett a leggyorsabban lakáshoz jutni - közölte az ingatlan.com szerdán az MTI-vel.



Az ingatlanhirdetési portál Románia és a visegrádi országok statisztikai hivatalainak, jegybankjainak hivatalos adatai alapján megállapította, hogy idén a második negyedévben egy prágai lakás megvásárlásához forintban számolva csaknem 55 millió forintnak megfelelő cseh koronára van szükség, ami az ottani átlagbérből 8,6 év alatt jöhet össze. Varsóban egy 50 négyzetméteres lakás ára több mint 42 millió forintnyi zloty, amely 8,8 évnyi varsói átlagfizetést jelent.



Az ingatlan.com adatai szerint kilóg a sorból a pozsonyi piac, ugyanis a szlovák fővárosban egy hasonló méretű lakáshoz átlagosan 53 millió forint értékű euró kell, ez az összeg viszont csaknem 11 évnyi pozsonyi átlagbérből finanszírozható.



Románia vizsgálatánál pedig kiderült, hogy Bukarestben is majdnem 9,5 évnyi nettó átlagfizetés kell egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához. Ugyanakkor megjegyezték, hogy bár a román fővárosban csak 28,5 millió forintnyi lejbe kerül egy ekkora ingatlan, a havi nettó fizetések is jóval alacsonyabbak 252 ezer forintnak felelnek meg.



A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a 2018-as helyzethez képest valamennyi fővárosban drágultak a lakások a fizetésekhez képest: akkor még Budapesten, Varsóban és Bukarestben 7,5 évnyi nettó átlagfizetés is elég volt, Prágában és Pozsonyban viszont több mint 8 évnyi átlagfizetés kellett egy ingatlan megvásárlásához. Ehhez képest most szinte mindenhol minimum fél-egy évvel többet kell dolgozni érte, de a fővárosok közül legalább Budapesten lehet a legrövidebb idő alatt lakáshoz jutni - tette hozzá a szakértő.