Gazdaság

Történelmi mélyponton a forint

Áttörte hétfő délelőtt a 370 forintos lélektani határt az euró/forint árfolyam - írja a napi.hu. A dollár ára szintén történelmi csúcsra került hétfőn, 328 forint fölött van az új rekord.



"Péntek délutánra gyengülésnek indult a forint, így az euró árfolyama 368 forint felett is járt napközben, emellett a történelmi csúcs is karnyújtásnyira került az árfolyamtól. A piac továbbra is visszafogottnak ítélheti a magyar jegybank lépéseit, így ez is közrejátszhatott a gyengélkedésben, illetve a dollár erősödése is negatív hatással volt a forintra" - írta ma reggeli elemzésében a KBC Equitas.



A napi.hu arról is ír, hogy a 370-es szint a piaci elemzők szerint már lépéskényszerbe hozza Magyar Nemzeti Bankot is.