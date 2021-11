Piaci verseny

Újabb űrkutatási megállapodást kötött a kormány

A magyar kormány újabb stratégiai megállapodást kötött az űrkutatási együttműködésről, ezúttal a világ egyik vezető űripari vállalatának számító, francia-olasz Thales Alenia Space-szel - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a franciaországi Cannes-ban.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a megállapodás keretében közös kutatás-fejlesztési projekteket indítanak, illetve a cég biztosítani fogja magyar űripari szakemberek képzését, valamint segít a magyar vállalatoknak abban, hogy részt vegyenek Európa, sőt a világ legnagyobb műholdprogramjaiban.



Rámutatott, hogy a Nemzetközi Űrállomáson található eszközök mintegy fele a Thales Alenia Space-től származik, s minden három repülőgépből kettőben ott vannak a cég megoldásai.



Aláhúzta: az űripar a magyar gazdaság egyik kitörési pontja, ezért fontos a szektor további fejlesztése.



"A program kibővítése segít a magyar gazdaság gyors újraindulásában, és növekedési ütemének hosszú távú fenntartásában, továbbá abban, hogy a magyar gazdaság hozzáadott értéke, technológiai színvonala tartósan magas legyen" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



Kiemelte, ez az irány nem előzmény nélküli, ugyanis bár kevesek előtt ismert, már mostanra is "nagyon komoly kapacitások és szaktudás" halmozódott fel Magyarországon az űrkutatás és az űripar tekintetében. Mint mondta, több magyar vállalat is részt vesz fontos űripari projektekben és fejlesztésekben, így számos, Föld körül keringő műhold hordoz magyar technológiát, például a szigetelés terén.