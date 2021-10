Gazdaság

Sietős lehet idén az ünnepi vásárlás

2021.10.29 21:30 MTI

Egységes iparági álláspont kezd kialakulni az idei szenteste napján érvényes kiskereskedelmi nyitvatartásról. Az ágazati képviselők 2021-ben várhatóan azt javasolják, hogy szenteste az üzletek a jelenleg érvényes 14 óra helyett délben zárjanak be - ismerteti pénteki számában a Magyar Nemzet.



Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára a lapnak elmondta: a túlnyomórészt hazai kis- és közepes vállalkozásokból álló szövetségük támogatja a kiskereskedelmi egységek december 24-i nyitvatartásának módosítását aszerint, hogy az üzletek a jelenleg érvényes 14 óra helyett országosan és egységesen, legfeljebb 12 óráig lehessenek nyitva. A főtitkár elmondta, hogy a munkaadói érdekképviseletet a dolgozók képviselői keresték meg. A szakszervezetek azt kérték: ebben az évben legyen irányadó, hogy a pultok, kasszák mögött egész évben helytálló alkalmazottaknak minden korábbinál többet számítana, ha karácsony előtt két órával hamarabb tehetnék le a műszakot és juthatnának haza a családjukhoz.



A koronavírus-járvány kitörése óta gyakran nem veszélytelen helyzetekben is kitartó eladók, pénztárosok, árufeltöltők, boltvezetők a kereskedelmi vállalkozások motorjai, ezért kellő súllyal mérlegeltük a kérést - jegyezte meg az MNKSZ főtitkára. Ez alapján született a döntés, amely szerint a hazai tulajdonú kereskedelmi vállalkozások - a dolgozók iránti megbecsülés jeleként - elsőként kívánják támogatni a kezdeményezést, ezzel is kifejezve a köszönetüket a munkavállalók áldozatos közreműködéséért a vásárlók kiszolgálásában - tette hozzá.



A jórészt multiáruházakat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség a Magyar Nemzet megkeresésére azt jelezte, hogy a szakszervezetek kezdeményezésére már folyamatban van az aktív egyeztetés a tagvállalatokkal.



A lap értesülése szerint a kedvezőnek tűnő végeredményre utaló, teljes iparági konszenzus - a vidéki bolthálózatok helyi igényekhez igazított álláspontjával együtt - a jövő hétre alakulhat ki.



A többségi vélekedés alapján a tervek szerint nem születne kötelező rendelkezés, hanem az ágazati párbeszéd bizottság döntése alapján ajánlást fogalmaznak meg a kereskedelmi szereplők részére. Ebben az előírások szerinti 14 órai zárás helyett december 24-ére a boltok nyitvatartásában a 12 órai határt javasolnák alkalmazni.



Október 11-én hivatalosan is megalakult az új Ágazati Párbeszéd Bizottság, ahol a kereskedelem területén működő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek egyeztethetnek a szektort érintő kérdésekről - közölte a Magyar Nemzettel Karsai Zoltán, a kezdeményezést elindító Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Mint mondta, ez a téma volt az első, amivel a bizottság résztvevőihez fordultak.



"A szenteste kapcsán úgy érezzük, hogy idén közelebb állunk egy kedvező megállapodás megkötéséhez, mint korábban bármikor" - fogalmazott Karsai Zoltán.