Mezőgazdaság

Átadták az új radarállomást a Hármashegyen

Európa egyik legmodernebb radarhálózata jött létre a Hármashegyen megvalósult fejlesztésnek köszönhetően - jelentette ki Nagy István a beruházás átadásán Hosszúhetényben, csütörtökön, amelyről az Agrárminisztérium (AM) közleményben tájékoztatta az MTI-t.



Az agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az agráriumnak is szembe kell néznie az éghajlatváltozással összefüggő kihívásokkal, a káreseményeket okozó időjárási helyzetekre pedig minél hatékonyabban és minél gyorsabban kell reagálnunk.



"Ezért döntöttünk úgy, hogy szükség van egy országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer kiépítésére" - mutatott rá. Ismertette: a teljes országos lefedettségének köszönhetően nemcsak a gazdákat védi a fizikai-anyagi károktól, hanem a lakóépületeket, ingatlanokat, gépjárművek, házi kiskerteket is. A rendszer meteorológiai kiszolgálása kezdetektől az Országos Meteorológiai Szolgálatnál már meglévő szellemi és informatikai-méréstechnikai háttérre épül - tette hozzá Nagy István.



Kifejtette, a jégkárenyhítési meteorológiai feladatok ellátásának elengedhetetlen eszközei az időjárási radarok. A veszélyjelzés és a tavi viharjelzés kiszolgálására az OMSZ megfelelő radarhálózattal rendelkezett, ugyanakkor az országos léptékű jégkárenyhítő rendszert tekintve a hálózat nem szolgáltatott egyenrangú adatokat. Ezért vált szükségessé egy dél-magyarországi időjárási radar beszerzése - emelte ki a tárcavezető.



Nagy István hangsúlyozta: a beruházás megvalósításához három párhuzamos feladat elvégzésére volt szükség. Egyrészt a torony felújításával kapcsolatos szervezési, tervezői, mérnöki munkálatok végrehajtására, másrészt a torony felújításának kivitelezésére, harmadrészt az új radar beszerzésére. A beruházásnak köszönhetően lehetővé vált a jégkárenyhítő rendszerrel összefüggő feladatok ellátása és a jégesőt okozó zivatarok követése, valamint a beavatkozás optimális időben történő leállítása is.



A miniszter szerint jó látni azt az állomásról állomásra megvalósuló fejlesztési folyamatot, amit az OMSZ valósított meg az elmúlt időszakban.