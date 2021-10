Környezetvédelem

A Coca-Cola vállalja, hogy karbonsemlegessé válik 2040-ig

Vállalást tett a Coca-Cola HBC AG, hogy 2040-ig a teljes értéklánca karbonsemlegessé válik - közölte a vállalat kedden.



A tájékoztatás szerint 2030-ig 25 százalékkal, a következő évtizedben pedig további 50 százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázokból keletkező közvetlen és közvetett kibocsátást a teljes értékláncon belül.



Mivel a vállalatcsoport teljes értékláncában a kibocsátások 90 százaléka harmadik féltől származik, ezért a Coca-Cola HBC kibővíti beszállítóival kötött partnerségi egyezményeit annak érdekében, hogy a vele együttműködő partnerek is a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulhassanak a klímacélok eléréséhez. Ahol a problémát nem lehet teljesen megszüntetni, ott a vállalat más klímavédelmi intézkedéseket célzó beruházással mérsékli azt - hangsúlyozták a közleményben.



A célkitűzések elérése érdekében 2025-ig 250 millió eurót fektetnek be olyan kezdeményezésekbe, amelyek nyomán jelentősen kevesebb üvegházhatású gázt bocsájtanak majd ki a vállalat működése során. Az energiahatékonyság folyamatos javításával és innovációkkal, a 100 százalékban megújuló villamos energiára és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokra való átállással csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást a közvetlen működésben.



A vállalat olyan, a csomagolások körforgását támogató technológiákba fektet be, amelyek jelentősen csökkentik az ezzel járó szén-dioxid kibocsátást. Ez a vállalás például az újrahasznosított PET alapanyag mennyiségének növelésével, a csomagolásmentes és újratölthető csomagolási alternatívák bevezetésével, valamint a műanyag alapanyag másodlagos csomagolásokból történő eltávolításával valósulhat meg - jelezték.



A tervek között szerepel, hogy a Coca-Cola energiatakarékos és környezetbarát hűtőberendezéseket biztosít vevőpartnereinek, csökkenti a mezőgazdasági alapanyagokból származó üvegházhatású gázok kibocsátását, a "Zöld flotta" program bevezetésével pedig alacsony vagy zéró szén-dioxid-kibocsátású alternatívákra vált.