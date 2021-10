Gazdaság

Megegyeztek a jövő évi 9 százalékos béremelés részleteiről a postánál

Megegyezett a jövő évi 9 százalékos béremelés részleteiről a Magyar Posta vezetése és a két legnagyobb postai szakszervezet, a béremelésen túl a minimum 15 éves munkaviszonnyal rendelkezők egyszeri bérjellegű kifizetést is kapnak - tájékoztatta a Magyar Posta Zrt. kedden az MTI-t.



A közleményben felidézték: az idén kötött, három évre szóló bérmegállapodás már rögzítette, hogy a 2021-es általános 4 százalékos béremelést jövőre átlagosan 9 százalékos emelés követi. Ennek részleteiről egyeztetett a társaság vezetése és a két legnagyobb szakszervezet az elmúlt hónapokban.



A hétfőn aláírt megállapodás szerint a jövő évi bérfejlesztés differenciált lesz, és legalább 9 százalékos vagy annál magasabb mértékű alapbér-emelés várható a végrehajtási területeken dolgozóknál azokban a munkakörökben, ahol a bérpiaci mediánokhoz képest nagyobb az elmaradás.



A vállalat vezetői és a szakszervezetek megállapodtak az éven belüli lojalitásra fordított egyszeri kifizetés összegében is, ez 2022-ben 100 ezer forint lesz. Ezen kívül a minimum 15 éves munkaviszonnyal rendelkezők jövőre egyszeri kifizetésként jubileumi elismerésben is részesülnek a munkaviszony hosszától függő mértékben.



A közlemény szerint a vállalat vezérigazgatója a megállapodás aláírását követően elmondta, a tárgyalások során a cél az volt, hogy a munkaerőpiaci szempontból kritikus munkakörökben dolgozó munkatársak az átlagnál nagyobb mértékű emelést kapjanak, és elismerjék azt is, ha egy munkavállaló hűséges a vállalathoz. A hároméves bérmegállapodás 2023-ig garantálja a bérek kiszámítható emelkedését a postások számára - tette hozzá.



A 2021-2023 közötti időszakra szóló megállapodás szerint a 3 év alatt összesen 15 százalékkal emelkedik a postai munkatársak alapbére, amely a 2021-es 4 százalékos emelést követően jövőre átlagosan 9 százalékkal, 2023-ban pedig 2 százalékkal nő.