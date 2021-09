Élelmiszeripar

Új csomagolást és arculatot kaptak a Gyulahús Kft. egyes termékei

Egyelőre az országosan forgalmazott áruk kapnak új megjelenést, de a közeljövőben a felvágottak és a vörös húsból készült áruk csomagolását is szeretnék fejleszteni. 2021.09.28 12:43 MTI

Új csomagolást és arculatot kaptak a Gyulahús Kft. szárazáru termékei és a gyulai májas, a fejlesztéshez beszereztek egy új csomagoló berendezést is - mondta a cég ügyvezető igazgatója kedden sajtótájékoztatón.



Daka Zsolt közölte, a céljuk elsősorban az volt, hogy egységesebb megjelenésűek és jobban beazonosíthatóak legyenek a termékeik. Egyelőre az országosan forgalmazott áruk kapnak új megjelenést, de a közeljövőben a felvágottak és a vörös húsból készült áruk csomagolását is szeretnék fejleszteni.



Hozzátette, tavaly év végén három csomagoló- és egy szeletelőgépet szereztek be a szeletelt tálcás áruknak, nyolcszázezer eurót meghaladó összegben, amivel az eddigi 25-30 ezer tálcás napi kapacitásukat 40 ezer tálca feletti mennyiségre növelték. Most még egy csomagológépet vásároltak a rúdáruk és a páros kolbászok csomagolásához, és bővítették a védőgázas csomagolási kapacitásukat is.



Daka Zsolt elmondta, a koronavírus-járvány világított rá arra, hogy a fogyasztók leginkább a védőgázas termékeket keresik, ezért a vákumfóliázott áruikat hamarosan ki is vezetik a piacról.



Hozzátette, az arculat frissítéssel párhuzamosan vékonyabb csomagolóanyagokat használnak, így a környezetterhelést is tudják csökkenteni. A fóliacsomagolás felerészben újrahasznosított alapanyagból készül - húzta alá.



Gila Éva, a cég marketing menedzsere elmondta, a kolbászok csomagolására rákerült, hogy a gyulai 2013 óta hungarikum; A pandémia világított rá arra is, fontos, hogy ismerjük egy termék eredetét - jelentette ki. Hozzátette, az új csomagolásokon megjelenik a gyulai vár képe, ami a 150 éves márka tradicionalitását hangsúlyozza, "a város és a termék értékei így erősítik egymást".



A jelenleg száz százalékban önkormányzati tulajdonú cég nagyobb fejlesztésbe kezdene, 13 milliárd forintból új szárazáru üzemet építenének, amihez ötmilliárd forintot pályázati forrásból teremtenének elő. Az MTI kérdésére válaszolva Daka Zsolt elmondta, a pályázat előkészítése jelenleg is zajlik.



A fennmaradó összeget szakmai vagy pénzügyi befektető bevonásával képzelik el, a cég maximum 49 százalékát értékesítenék, amiről a képviselő-testület hozza meg a döntést a közeljövőben.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Gyulahús Kft. 2019-ben mintegy nettó 6,8 milliárdos árbevételt ért el, ami 2020-ban 7,66 milliárdra nőtt, az adózott eredmény 213 millióról 392 millió forintra emelkedett.