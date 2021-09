Élelmiszerbiztonság

Nébih: jelölési hibákat találtak a tejeskávéknál

Tejeskávékat vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), élelmiszerbiztonsági és -minőségi szempontból mindent rendben találtak, ugyanakkor 16 terméknél akadtak jelölési hibák, több esetben pedig élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki - közölte a hivatal kedden az MTI-vel.



A Nébih az őszi Szupermenta program tesztjében 28 tejeskávét ellenőrzött. Kiszerelésüket tekintve üveges, műanyagpalackos, papír- és fémdobozos, valamint poharas termékeket teszteltek. A tejeskávék közül 8 pasztőrözött, 4 nagyon magas hőmérsékleten hőkezelt (ESL) és 16 ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT) termék volt.



A hivatal laboratóriumaiban a szakemberek elvégezték az élelmiszerbiztonsági és -minőségi, valamint a mikrobiológiai vizsgálatokat, illetve ellenőrizték a termékek zsír-, édesítőszer és laktóztartalmát is, és mindent rendben találtak.



Megvizsgálták a termékek csomagolásán a zsír-, cukor- és fehérjetartalomra és a laktózmentességre vonatkozó jelöléseket, a szakértők itt is mindent rendben találtak.



Ugyanakkor 16 terméknél akadtak egyéb jelölési hibák. Gond volt a tápértékjelöléssel, az összetevők felsorolásával és a termékek megnevezésével is. Két tejeskávénál az előállításhoz használt aroma E 150d szulfitos-ammóniás-karamell adalékanyagot tartalmazott, az aromával bevitt színezéket azonban a tejeskávé csomagolásán nem tüntették fel. A hibák miatt az érintett élelmiszer-vállalkozók ellen hatósági eljárás indult, és a hatósági felügyelők élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki. Ezen felül hatósági eljárás indult az aroma forgalmazója ellen is a megtévesztő és hiányos termékspecifikáció miatt, akit emiatt élelmiszerlánc-felügyeleti bírság fizetésére kötelez a Nébih. A bírságok várható összege együttesen mintegy 850 000 forint.



A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatában - ahol ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket - a dobogó legfelső fokára a Penny Ready Latte Cappuccino állhatott, a második helyen a NÖM Café Espresso végzett, míg a harmadik helyet a Parmalat Caffé Latte Cappuccino érdemelte ki. A hat laktózmentes tejeskávé versenyében az első helyet a Magic Milk Jegeskávé szerezte meg, második lett az Amaroy Cafe Latte Macchiato, harmadik helyen pedig a Mizo Cappuccino végzett.