Hitelminősítés - Felminősítette Magyarországot a Moody's

Felminősítette Magyarországot a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította a magyar államadós-osztályzatot. 2021.09.25 06:29 MTI

A Moody's ezzel egy időben a tavaly szeptember óta érvényben tartott pozitívról stabilra módosította a magyar szuverén besorolás kilátását.



A döntés indoklásában a cég a felminősítés fő tényezői között kiemelte, hogy a növekedés erőteljesen visszalendült az idei év első felében, és ez is erősítette a magyar gazdaság ellenállóképességét.



Mindezt a hatékony költségvetési és monetáris politika is segítette.



A hitelminősítő közölte: megítélése szerint a kilátások - mindenekelőtt a robusztus beruházási lendület miatt - középtávon is erőteljesek.



A cég várakozása szerint a magyar hazai össztermék potenciális növekedése évi 3-4 százalék környékén lesz a következő öt évben.



A Moody's értékelése szerint az erőteljesen visszalendülő növekedés és a szintén erőteljes középtávú kilátások elősegítik az államháztartási konszolidációt és az államadósság-teher csökkentését, alátámasztva a magyar költségvetési helyzet erősségét.



A hitelminősítő az államadós-besorolás javítása mellett az eddigi "A2"-ről egy fokozattal "A1"-re emelte a kereskedelmi adósok forint- és devizaadósságára adható besorolások felső határát.



A Moody's elemzése szerint a magyar forintadósság-besorolási országplafon és a szuverén adósosztályzat közötti négyfokozatnyi különbség a magyar gazdaságon belüli mérsékelt kormányzati jelenlétet, a kormányzati lépések erőteljes kiszámíthatóságát, a kulcsfontosságú intézmények megbízhatóságát, valamint a mérsékelt politikai kockázatot és a robusztus külső sérülékenységi profilt tükrözi.



A Moody's hangsúlyozza, hogy a devizaadós-besorolási plafon megegyezik a forintkötelezettségek felső osztályzati határával.



A magyar költségvetési és makrogazdasági politikát rendszeresen értékeli az Európai Bizottság, és az EU-hoz kötődő erőteljes kereskedelmi-beruházási kapcsolatok a Moody's megítélése szerint minimálisra csökkentik az átutalási és konvertibilitási korlátozások kockázatát - áll a felminősítéshez fűzött elemzésben.



A Moody's kiemeli, hogy a koronavírus-járvány miatt a magyar hazai össztermék tavaly 5 százalékkal csökkent, vagyis kisebb mértékben, mint az Európai Unió egésze, amelynek gazdasági teljesítménye átlagosan 5,9 százalékkal esett vissza 2020-ban.



A Moody's véleménye szerint a magyar gazdaság középtávú kilátásait a 2025-ig tartó előrejelzési időszakban a magas beruházási ráták támasztják alá, és ez egyrészt azt tükrözi, hogy Magyarország vonzó a külföldi befektetők számára, másrészt azt, hogy a magyar kormány növekedésbarát gazdaságpolitikát folytat, beleértve alacsony társasági adót és a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulásainak folyamatos csökkentését.



A magyar gazdaságban tavaly a GDP-érték 27,6 százalékának felelt meg a beruházási ráta, vagyis magasabb volt, mint a 22 százalékos uniós átlag - hangsúlyozza elemzésében a hitelminősítő.

A Moody's kiemeli azt is, hogy tavaly egyetlen nagyberuházási programot sem töröltek Magyarországon, így az autóipari kapacitásbővítő beruházásokat és a zöldmezős programokat sem.



A cég közölte: azzal számol, hogy 2021-2025 között a GDP 0,3 százalékának megfelelő nettó pozitív külföldi működőtőke-beáramlás valószínűsíthető a magyar gazdaságban.



A hitelminősítő közölte: várakozása szerint Magyarország a "Baa" besorolási kategórián belül azon kevés szuverén adós között lesz, amelyeknek a 2020-2023-as időszakban sikerül csökkenteniük GDP-arányos államadósság-rátájukat.



A Moody's előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a magyar államadósság-ráta csaknem 4 százalékponttal a hazai össztermék 76,7 százalékára csökken, emellett szűkülni fog a különbség magyar adósságráta és a többi "Baa2" besorolású szuverén adós adósságrátájának jórészt stabil, 65 százalék körüli mediánja között.



Az erőteljes jövedelmi bázis alapján ugyanakkor a bevételekhez mért 184,9 százalékos magyar adósságráta kedvező a "Baa2" besorolású többi szuverén adós mediánjával összemérve, ez ugyanis 285,3 százalék - hangsúlyozza elemzésében a Moody's Investors Service.



A Moody's által pénteken bejelentett felminősítés nyomán több év után először mindhárom globális piacvezető hitelminősítő azonos államadós-osztályzattal és besorolási kilátással tartja nyilván Magyarországot.



A Moody's új, "Baa2" szintű magyar osztályzata a másik két nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor's módszertanában "BBB"-nek felel meg.



A Fitch és az S&P már két éve a jelenleg is érvényes "BBB"-re javította a magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz"-ról, így a Moody's a másik két hitelminősítőnél a pénteken Londonban bejelentett felminősítés előtt ennél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tartott érvényben Magyarországra.



A Moody's pénteken az eddigi pozitívról stabilra módosította a magyar osztályzat kilátását. A Fitch és az S&P is stabil kilátást tart érvényben a magyar besorolásokra.