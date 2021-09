Gazdaság-környezet

Palkovics: az új technológiák a magyar gazdaságot szolgálják

Az a célunk, hogy a világ ipari termelését meghatározó technológiai trendek Magyarországon ne csak megjelenjenek, a fejlesztés és a gyártás is itt valósuljon meg, hogy mindez a magyar gazdaságot szolgálja - közölte Palkovics László pénteken Zalaegerszegen.



Az innovációs és technológiai miniszter a GreenTech 2021 Zöld Energia és Fenntarthatóság Szakkiállítás, Konferencia második napján tartott előadásában arról beszélt, hogy a magyar gazdaság következő évtizedét meghatározó területein kiemelt jelentősége van a zöldtechnológiáknak. Példaként említette, hogy az elsősorban az autógyárak térségében sokasodó beruházásoknak köszönhetően az akkumulátor-technológiák területén két év múlva Európa második legnagyobb gyártókapacitásával rendelkezik majd Magyarország.



Ismertette, hogy egy sor olyan támogatási projekt indult vagy indul, amelyek a gazdaság zöldítését szolgálják, köztük az energiatárolás megoldására vagy a közösségi közlekedés karbonkibocsátásának mérséklésére. Ez utóbbi terület lépései közé tartozik, hogy jövőre már csak karbonsemleges buszok állhatnak forgalomba a 25 ezer lakosúnál népesebb magyar városokban, illetve kísérletek folynak, hogy ezek akár szintetikus üzemanyagokkal, hidrogénmeghajtással miként közlekedhetnének.



A miniszter megismételte: a közlekedés zöldítésének egyik leghatékonyabb módja a vasút fejlesztése, a magyar kormány vasúti stratégiájának egyik eleme a vasúti ipar újjáépítése. A következő 8 évben mintegy 2 ezermilliárd forintot fordít Magyarország vasúti járművekre, amelyek többségének már emissziómentesnek kell lennie.



A jelentős környezetterheléssel járó acélgyártás zöldítése is komoly feladat, a technológiában az elektromos áramnak, illetve a hidrogénnek is nagyobb szerepet kell kapnia, különben a magyar acélipar nem lesz versenyképes - vélekedett Palkovics László.



Kifejtette továbbá, hogy Magyarország hidrogénstratégiájának egyik eleme a tárolás és a szállítás megoldása. A hálózatban pillanatnyilag felesleges áram átalakításával termelődő hidrogént akár a meglévő gáztárolókban is el lehetne helyezni.



Említést tett a körforgásos gazdaság megteremtéséhez szükséges innovációs területekről, köztük a teljes hulladékgazdálkodás koncesszióba adásáról. Mint mondta, ennek az volt a célja, hogy a termelődő hulladékot egy kézben, kontrolláltan és hatékonyan lehessen újrahasznosítani.