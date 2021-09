Gazdaság

Négycsillagos szálloda alapkövét tették le Debrecenben

Dinamikus növekedést tapasztalnak az idegenforgalomban, 2020 nyarához képest az idén 11 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma Debrecenben. 2021.09.23 15:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Czeglédi Zsolt

Új, négycsillagos, 101 szobás szálloda épül Debrecen belvárosában nettó 4,83 milliárd forint beruházással, a Kisfaludy program több mint 3,65 milliárd forintos támogatásával megvalósuló épület alapkövét csütörtökön tették le a Református Kollégium szomszédságában.



Kósa Lajos (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a jelentős állami támogatással, közpénzből épülő szállodát nyereségesen kell majd működtetni. Rámutatott, ehhez minden feltétel adott: a biztonságos környezet, barátságos vendéglátók, a térség látnivalói.



A képviselő emlékeztetett rá, hogy 2019-ben, az utolsó járványmentes évben a turisztikai ágazat adta a hazai össztermék (GDP) 13,5 százalékát, és 400 ezren dolgoztak a szektorban. A kormánypárti politikus szerint az álom a 17 százalék elérése lenne.



Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester jelezte: jelenleg ezer szállodai szoba hiányzik Debrecenben; a Kisfaludy program keretében megépülő két, négycsillagos belvárosi szálloda pedig több mint 250 új szobával bővíti a kínálatot.



Hozzátette: dinamikus növekedést tapasztalnak az idegenforgalomban, 2020 nyarához képest az idén 11 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma Debrecenben.



Horváth Péter, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatója fontos célnak nevezte, hogy a turizmus újra a magyar gazdaság húzóágazata legyen. A szakember szerint 2022-re el kell érni a 2019-es turisztikai eredményeket.



Ennek érdekében a járványidőszak legnehezebb pillanataiban is sok ezer fejlesztés zajlott országszerte, jelenleg is szállodák, panziók, szálláshelyek százai újulnak meg - ismertette.



A szakember szerint talpra állt a belföldi turizmus: júniusban 66, júliusban 22, augusztusban 16 százalékkal haladta meg a tavalyi hasonló időszakot, de szeptemberben is 25 százalékkal nőtt a foglalás az egy évvel korábbihoz képest.



László György, a beruházó tetrecen Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. ügyvezetője azzal indokolta a fejlesztést, hogy Debrecen a legdinamikusabban fejlődő magyar város, és ők a szálloda megvalósításával szeretnének hozzájárulni a turisztikai fejlődéshez.



Sal László, a kivitelezésért és tervezésért felelős A-Híd Zrt. vezérigazgatója szerint a debreceni helyszínen a múlt és a jövő találkozik: "a történelmi Református Kollégium szomszédságában, a Nagytemplom árnyékában egy 21. századi, modern, energiatakarékos szállodát" fognak felépíteni.