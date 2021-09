Gazdaság

PM: a minimálbér emeléséről egyeztetett Varga Mihály és Parragh László

A pénzügyminiszter és az iparkamara elnöke egyetértett abban, hogy a magasabb minimálbér kifizetésében segíteni kell a kis- és középvállalkozásokat, ezért vizsgálják a kompenzáció lehetőségeit. 2021.09.08 16:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar gazdaság újraindítása az egyik leggyorsabb az Európai Unióban, és annak érdekében, hogy ezt a lépéselőnyt megőrizze Magyarország, a minimálbér jelentős emelésére is szükség van - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter, miután Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével egyeztetett a tárca szerdai közleménye szerint.



A pénzügyminiszter és az iparkamara elnöke egyetértett abban, hogy a magasabb minimálbér kifizetésében segíteni kell a kis- és középvállalkozásokat, ezért vizsgálják a kompenzáció lehetőségeit - írja a Pénzügyminisztérium közleményében.



A kormány átfogó megállapodásra törekszik a minimálbér kérdésében a szakmai szervezetekkel, ezért folyamatosan egyeztet a munkavállalói és a munkáltatói oldallal is, ahogyan a nemzeti konzultációban is kikérte az emberek véleményét - emlékeztetett Varga Mihály a közleményben. Mint mondta, széleskörű egyetértés van abban, hogy a minimálbér összegét jelentősen emelni kell, ugyanakkor a leginkább érintett kis- és középvállalkozásokat a kormány segíteni fogja ennek kigazdálkodásában. A kamara a vállalkozásokkal folytatott egyeztetés során összegyűjtötte javaslatait, a kormány ezeket is figyelembe véve vizsgálja a kompenzáció, így például a további adócsökkentések lehetőségét - tájékoztatott a Pénzügyminisztérium.