Gazdaság

Indul a sertéshús fogyasztását ösztönző kampány

Nem csupán gasztronómiai élményt nyújt a magyar sertéshús fogyasztása, hanem sok ezer mezőgazdasági termelésben, élelmiszer-feldolgozásban dolgozó magyar család megélhetését és munkáját is segíti. 2021.08.25 17:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idén is megtartja a sertéshús és a sertéshús-készítmények fogyasztásának ösztönzését segítő kampányát az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Magyar Húsiparosok Szövetsége (Hússzövetség).



Feldman Zsolt, az AM mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a kampányt beharangozó sajtótájékoztatón szerdán Budapesten elmondta, a jelenlegi takarmánypiaci helyzet miatt a magyar sertéságazat nehéz helyzetben van. Ezért itt az ideje, hogy a magyar fogyasztók figyelmét felhívják, nem csupán gasztronómiai élményt nyújt a magyar sertéshús fogyasztása, hanem sok ezer mezőgazdasági termelésben, élelmiszer-feldolgozásban dolgozó magyar család megélhetését és munkáját is segíti - fogalmazott az államtitkár.



Hozzátette, a sertéságazat Magyarországon az elmúlt egy évtizedben, az európai társaihoz hasonlóan sok viszontagságon ment keresztül, mint például az orosz embargó, a sertéspestis. Ezért már az elmúlt időszakban is igyekeztek tudatosan felmutatni a fogyasztóknak a magyar sertéshús fogyasztásának értékeit. Ennek is köszönhető, hogy a 2010-es évek közepe táján tapasztalható mélyponthoz képest a fejenként éves szinten fogyasztott sertéshús mennyisége "ma talán valahol újfent 33 kilogrammnál van."



Kiemelte, kormányzati oldalról támogatásokkal igyekeznek a sertéstartók mindennapjait könnyebbé tenni. Példaként említette, hogy idén a takarmánypiaci helyzet miatt több mint 1,2 milliárd forintot biztosítanak pluszban a sertéstartók számára.



Feldman Zsolt azonban úgy vélte, mindez másodlagos, ha a vásárlók nem figyelnek oda, nem tudatosak és nem keresik a magyar gazdaság termékeit.



Giczi Gergely, az AMC ügyvezető-helyettese közölte, 2013 óta minden évben megrendezik a kampányt. Idén is arra kérik a fogyasztókat, hogy keressék az egészséges, kiváló minőségű magyar sertéshúst a boltokban.



Kiemelte, míg 2013-ban az egy személyre vetített éves sertéshúsfogyasztás 24-25 kilogramm volt, ezt sikerült 30 kilogramm fölé emelni. Ebben szerepet játszott az évente megrendezett kampány, a 2016 januárjában bevezetett áfacsökkentés, amely szerint 27-ről, 5 százalékra csökkent a sertéshús áfája, valamint a reálbérek folyamatos emelkedése.



Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke elmondta, rendkívül szélsőséges viszonyok között gazdálkodik a magyar sertéságazat, ugyanis hatással van rá a koronavírus-járvány, az afrikai sertéspestis (asp) és a takarmány drágulása. Az asp miatt az elmúlt három évben korábban nem tapasztalt mértékben hullámzott a világpiacon az élősertés ára, ami jelenleg ismét drasztikusan csökken, eközben egy év alatt 50-60 százalékkal emelkedtek a takarmánygabonák árai. Így a sertéstenyésztők önköltsége nőtt, miközben az értékesítési árak csökkentek.

Ezért Éder Tamás arra kérte a magyar fogyasztókat és a magyarországi kereskedelmi partnereket, hogy ebben a nehéz helyzetben egészséges magyar sertéshúst vásároljanak, azt tegyék a fogyasztók asztalára.