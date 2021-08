Légi

A Wizz Air 800 új légiutaskísérőt vesz fel az év végéig

A Wizz Air korábban nem tapasztalt méretű nemzetközi toborzásba kezd, amelynek célja 800 új légiutaskísérő felvétele még ebben az évben - jelentette be közleményében a légitársaság, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.



Magyarországon Budapesten, Debrecenben és Győrben várják a pályázók jelentkezését.



A légitársaság augusztusban és szeptemberben Európa több országában is megszervezi toborzó rendezvényeit. Az egész napos eseményeken a jelentkezők szituációs játékokban és egyéni interjúkon vesznek részt, illetve csapatfeladatokat is kapnak.



A Wizz Air nagyszabású toborzókampányának oka, hogy a légitársaság a következő tíz évben háromszorosára növeli flottáját, így 500 Airbus repülőgépre bővíti kapacitását - ismertették. Felidézték, hogy a légitársaság a járványhelyzet és a korlátozások ellenére is dinamikusan fejlődött; az elmúlt évben 18 új bázist és több mint 300 új útvonalat jelentett be.



Heiko Holm, a Wizz Air operatív igazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy újra a pandémia előtti kapacitásukkal repülnek, folyamatosan a fejlesztésekre, a bővítésekre koncentrálnak.