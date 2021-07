Gazdaság

Az alkatrészhiány miatt ismét áll a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. tájékoztatása szerint, a kecskeméti gyár az aktuális helyzethez a termelés rugalmas módosításával alkalmazkodik. A 30., 31. és a 32. hetet érintő (amely augusztus 15-éig tart) termelési szünet idejét karbantartási tevékenységekre, illetve az új modell sorozatgyártásának előkészületeire használják fel.



A félvezető áramköröket gyártó Intel még április 22-én jelezte, hogy nem látja a végét a nemzetközi piacon az elektronikai alkatrészek kínálatában bekövetkezett hiánynak. Emiatt a kecskeméti Mercedes-gyárban idén januárban, majd áprilisban már volt egy-egy termelés-leállás, a globális chiphiány miatt pedig június közepén ismét rövidített munkaidőt vezetett be a rastatti és brémiai Mercedes-Benz üzemekben a Daimler. A kecskeméti gyár több mint 4400 munkatársat foglalkoztat. A koronavírus-járvány miatt 2020. március 20-tól április 28-ig állt a munka a gyárban. Később, augusztusban az ünnepi hétvégéhez kötve, majd a téli szabadságolási időszakban is tartottak egy-egy termelési szünetet. A világjárvány és a több hetes leállás ellenére 2020-ban több mint 160 ezer autót gyártottak Kecskeméten, és 3,4 milliárd euró árbevételt értek el. Egy évvel korábban, 2019-ben 190 ezer autót gyártottak 3,6 milliárd euró árbevétel mellett.



A globális chiphiány dacára jelentős nyereséget termelt a Daimler német autógyártó az idén a második negyedévben, miután a luxusautói iránti kereslet továbbra is erős volt. A második negyedéves gyorsjelentésében azonban arra figyelmeztetett, hogy a félvezetők hiánya visszaveti az értékesítést az idei év második felében, és jövőre is éreztetni fogja hatását.



Az idei második negyedévben a Daimler 43,49 milliárd euró bevételre tett szert, ami 44 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 30,18 milliárd eurót. Az értékesített járművek száma 36 százalékkal, 736 385-re emelkedett.