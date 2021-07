Gazdaság

Deloitte: nem megfelelő számlával az ügyfelek elveszíthetik az otthonfelújítási támogatást

Elveszíthetik az otthonfelújítási támogatást az ügyfelek, ha nem megfelelő számlával rendelkeznek - figyelmeztet a Deloitte nemzetközi tanácsadó az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Emlékeztetnek arra, hogy a januárban bevezetett otthonfelújítási támogatás igénybevételének egyik sarokköve, hogy az elvégzett építési vagy szerelési tevékenységről számlával kell rendelkezni, ez a szürkegazdaság visszaszorítását szolgálja.



A támogatás bevezetése új helyzetet teremtett mind az építőipari szolgáltatást nyújtók, mind pedig a megrendelők oldalán - mutatnak rá. Korábban ugyanis, ha az adott munka összege nem érte el a 900 ezer forintot és a magánszemély sem kérte kifejezetten a számla kiállítását (és készpénzes volt a fizetés), úgy a szolgáltatásnyújtó nyugta kiállításával is bizonylatolhatta az ügyletet.



"Ez a szabály most sem változik, ugyanakkor támogatás igénybevételéhez mindenképp szükséges az áfatörvény szerint kiállított számla, ezért a magánszemélyek oldalán is jelentősen megnőtt a számlaadásra vonatkozó igény. Ez mind a szolgáltatást nyújtók, mind pedig a megrendelők oldalán megváltozott adminisztrációs folyamatot igényel, amin végső soron sok pénz múlhat" - idézi a közlemény Tancsa Zoltánt, a Deloitte adóosztályának partnerét.



Fontos tehát, hogy a szakember által kiállított számla valóban megfeleljen az áfa-törvényben foglalt feltételeknek. Ha a szakipari munkát elvégző cég külföldi, akkor rendelkeznie kell magyar adószámmal is, amelyet a számlán is fel kell tüntetni.



A jogszabály azt is előírja, hogy csakis olyan számla fogadható el, amellyel összefüggésben a számla kiállítója teljesítette az adóhatóság felé adatszolgáltatási kötelezettségét. Tekintettel arra, hogy az áfatörvény emellett számos egyéb alaki feltételt támaszt egy kiállított számlával szemben, érdemes minden esetben körültekintően eljárni, adott esetben szakértő bevonásával vizsgálni a számlázási feltételek maradéktalan teljesülését - hangsúlyozza a Deloitte.