Gazdaság

Profession.hu: egyre több állást hirdetnek a cégek

Erőteljesen nőtt a cégek munkaerőkereslete, a második negyedévben 66 százalékkal több cég hirdetett meg betöltésre váró pozíciót, mint tavaly ugyanebben az időszakban - közölte a Profession.hu csütörtökön az MTI-vel.



Az állásportál elemzésében kiemelte, amíg 2020-ban a nyár kezdetén szigorú szabályozások, lezárások voltak érvényben, számos gazdasági szereplő pedig bizonytalanul várt, jegelve a munkaerő-felvételt, addig idén a második negyedévre stabilizálódott a helyzet: a tavalyi azonos időszakihoz képest csaknem két és félszeres növekedést tapasztaltak a hirdetések számában.



Az új hirdetések száma Borsod, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében a legkiugróbb. Ezeknél a térségeknél a legmarkánsabb emelkedést ugyanazokban a kategóriákban figyelték meg: a fizikai, segéd- és betanított munkáknál csaknem háromszoros növekedést mértek az előző év azonos időszakához képest, a gyártás, termelés kategóriában megduplázódott a feladott hirdetések száma és a szakmunkásoknak szóló új pozíciók is majdnem megkétszereződtek.



Közölték: a vállalatok jelentősen megnőtt munkaerő-felvételi igényével szemben a jelentkezések volumene a járvány előtti szintre mérséklődött, így a tavalyi kiugró jelentkezésszámhoz viszonyítva idén nyár elején 11 százalékos csökkenés mérhető. Ez azonban még mindig 16 százalékkal magasabb a 2019-es év ezen időszakához képest.



Arra is rámutattak, hogy 2020-ban a pandémia által meghatározott nyári szezon beköszöntével a turisztikai és vendéglátóipar nem nyithatott, idén azonban az újraindulásnak köszönhetően éves összevetésben nagy mértékben megnőtt a meghirdetett pozíciókra beadott önéletrajzok mennyisége a szektorban.



A legnagyobb arányú növekedést a vendéglátás, hotel, idegenforgalom, a HR, munkaügy, valamint a marketing, média, PR kategória produkálta. Ezzel párhuzamosan a vendéglátás és turizmus területén a hirdetések száma is jelentősen megugrott: a tavalyi nyári szezon kezdetéhez képest több mint háromszoros az emelkedés a betöltendő pozíciókat tekintve, így mostanra erős munkaerőhiány alakult ki az ágazatban.



A közlemény idézte Tüzes Imrét, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetőjét, aki elmondta, tavaly az első hullám alatt az előképzettséget, illetve felsőfokú végzettséget nem igénylő, gyorsabban betanulható szakmákra érkezett a legtöbb pályázat. Egy év elteltével a korlátozások feloldása utáni gazdasági stabilitással együtt ismét a magasabb képesítést igénylő pozíciók növekvő népszerűsége figyelhető meg a jelentkezési számok alapján, hasonlóan a járvány előtti piaci trendekhez.