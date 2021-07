Világgazdaság

Magyar bankok minősítéseit javította a Moody's

Magyar bankok minősítéseit javította kedden a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett intézkedéseket a magyar makrogazdasági profil megítélésének javításával indokolta.



A banki besorolások felminősítésének előzményeként a Moody's a magyar szuverén makroprofil megítélését az eddigi "Moderate-" (Mérsékelt mínusz) szintről egy fokozattal "Moderate" szintre emelte.



Ezzel összefüggésben a cég a Budapest Bank és az MKB Bank hosszú futamú betéti besorolását "Ba2"-ről egy fokozattal "Ba1"-re javította, és az új osztályzatokon érvényben hagyta a további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást.



A hitelminősítő a magyarországi Raiffeisen Bank hosszú távú betéti osztályzatát "Baa2"-ről "Baa1"-re emelte változatlan stabil kilátással.



A Raiffeisen betéti besorolása így két fokozattal magasabb a Moody's által a magyar szuverén adósság-kötelezettségekre érvényben tartott, stabil kilátású "Baa3" minősítésnél.



A Moody's megerősítette a K&H Bank és az Erste Bank Hungary egyaránt "Baa1" szintű hosszú távú betéti besorolását, szintén változatlan stabil kilátással.



Az intézkedések indokai között a hitelminősítő kiemelte, hogy a magyar szuverén makroprofil minősítésének módosítása a magyarországi bankok működési környezetének javulását tükrözi.



A magyar makrogazdasági profil javítását a Moody's azzal az előrejelzésével indokolta, hogy a magyar gazdaságban megindult kiterjedt kilábalási folyamat eredményeként a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 3,7 százalékkal, 2022-ben 5,2 százalékkal növekszik.



A hitelminősítő közölte: várakozása szerint ez a magyar bankok hitelkihelyezéseinek jelentős növekedésére, ennek révén jövedelmezőségük erőteljes javulására kínál lehetőséget.



A Moody's hangsúlyozta emellett azt a véleményét is, hogy a kedvező magyarországi makrogazdasági környezet a magyar bankok eszközminőségének is jót tesz, beleértve annak a jelentős értékű kinnlevőségnek a teljesítményét is, amelyre kiterjed a szeptemberig meghosszabbított törlesztési moratórium.



Az elemzés szerint a magyar makroprofil felminősítése kedvezően érinti a magyar bankok alapszintű adósminőség-értékelésének (Baseline Credit Assessment, BCA) mutatóit is, mivel a makroprofil-megítéléssel a Moody's azt a makrogazdasági környezetet is minősíti, amelyben az érintett bankok működnek.



A Moody's a keddi felminősítési, illetve osztályzat-megerősítési lépésektől érintett öt magyarországi bank mindegyikének külön elemzésében kiemeli az eszközminőség jelentős javulását, beleértve a nem teljesítő kinnlevőségek rátájának csökkenését a teljes követelés-portfolión belül.



Ugyanezt rendszerszinten az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is megállapította legfrissebb szektorelemzésében.

A londoni pénzintézet kimutatta, hogy Magyarországon 2020 végén mindössze 0,6 milliárd euró volt a bankrendszer nem teljesítő követelésállománya, 35,6 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.



Az EBRD adatai szerint ez volt az egyik legnagyobb mértékű csökkenés a térségen belül.



A Moody's nemrégiben stabilra javította a magyar bankrendszer egészére érvényben tartott kilátását az addigi negatívról, azzal a várakozásával indokolva a döntést, hogy a magyar gazdaságban megkezdődik a kilábalás a koronavírus-válságból.



A Moody's a kilátás stabilra javításához fűzött elemzésében közölte: várakozása szerint a magyar bankok bevételei elégségesek lesznek a folyamatosan növekvő hitelkihelyezés és a magas tartalékolási költségek egyidejű finanszírozására.



A hitelminősítő közölte azt is, hogy előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék nominálértéken számolva 2022-ben ismét eléri a koronavírus-járvány előtti szintet.