Gazdaság

ITM: tovább javult Magyarország innovációs teljesítménye

A közelmúltban közzétett jelentés szerint Magyarország a 2014-es bázisévhez képest a vizsgált tizenkét dimenzióból kilencben teljesít jobban. 2021.07.09 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hazánk megőrizte huszonkettedik helyét, ám a tavalyi 73-as értékről 76-ra javította összesített mutatóját az évente megjelenő European Innovation Scoreboard (EIS) rangsorán - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.



"A hazai kutatás-fejlesztésben elért eredmények megalapozzák a tudásalapú, magas hozzáadott értéket előállító gazdaság megerősítését, megteremtik a fenntartható növekedés feltételeit Magyarországon" - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a tárca közleménye szerint.



A közleményben kifejtik, hogy az uniós szintű elemzés összehasonlító értékelést ad a tagállamok kutatás-fejlesztési és innovációs helyzetéről. A közelmúltban közzétett jelentés szerint Magyarország a 2014-es bázisévhez képest a vizsgált tizenkét dimenzióból kilencben teljesít jobban. A legjelentősebb előremozdulást, korábbi értékét közel megkétszerezve a "Pénzügyek és támogatások" dimenzió mutatta. Az elemzés kiemelkedő mértékű előrelépést rögzít a "Kapcsolódások" dimenzióban, hazánk legfontosabb erősségeinek egyikeként azonosítja be a digitalizációt, különösen a szélessávú internet lefedettséget is.



A magyar mutató a tavalyi három pontos növekedés után emelkedett újabb három ponttal, 76-ra, a bázisév 2014 óta nem tapasztalt magas szintre. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrejötte elsőként a 2019-es adatokban éreztethette hatását, azóta a növekedés töretlen.



A legutóbbi három összegzésben tetten érhető erőteljes teljesítményjavulás elsősorban a külföldi doktoranduszok számának, az üzleti kutatás-fejlesztés és innovációhoz nyújtott kormányzati támogatásoknak és a közép- és csúcstechnológiai termékek exportjának kimutatható bővülése okozta. Az ITM a magyar, high-tech és zöld gazdaság kialakításán, az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kiépítésén, a hazai felsőoktatás versenyképességének megerősítésén dolgozik. Magyarország tehát a tárca erőfeszítéseinek köszönhetően, annak elsődleges célterületei közé tartozó ügyekben produkált az uniós adatoknál lendületesebb előrelépést - mutatnak rá.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a közlemény szerint elmondta: "A kormány folyamatosan emeli a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) ráfordítások összegét, amely meghaladta a 700 milliárd forintot. A minden eddigit felülmúló forrásmennyiség jócskán több mint kétszerese a 2010-es költéseknek. 2021-ben sosem látott mértékű kormányzati támogatás, összesen 182 milliárd forint érhető el a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokon. A tavalyi Globális Innovációs Index szerint az Európában huszonkettedik Magyarország világméretű összevetésben 131 ország közül a harmincötödik helyen áll. Az elmúlt években elvégzett munka első eredményei már látszanak. A hosszabb távú haszon egyre inkább megmutatkozik majd a nemzetközi rangsorokban is" - tette hozzá a miniszter.