Mezőgazdaság

Agrárkamara: kiváló minőségű lesz a magyar dinnye

E hét végén megkezdődik a görögdinnyeszüret az ország déli térségeiben, és az utóbbi hetek kedvező időjárása miatt kiváló minőségre számítanak a termelők, akik a hőségben jellemző nagyobb keresletet folyamatosan, akár szeptember közepéig is ki tudják elégíteni- közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdán az MTI-vel.



Hozzátették, hogy az inputanyagok és a munkaerő drágulása miatt jelentősen nőtt a bekerülési költség, így várhatóan a görögdinnye - ahogy más zöldségek és gyümölcsök is - a korábbi éveknél magasabb áron kerülhet piacra.



Az idén mintegy 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon, és mintegy 150-160 ezer tonna termés várható. Az átlagos dinnyefogyasztás 12 kilogramm/fő évente, ami az idei elhúzódó melegebb időjárás miatt akár két kilogrammal is emelkedhet a kamara adatai szerint.



A közlemény szerint a termelőket tömörítő Magyar Dinnyetermelők Egyesülete felhívja a kiskereskedők figyelmét, hogy nem lenne szerencsés, ha az import dinnye akciózásával - lévén jelentős mennyiségű olasz, drágább dinnye ragadt bent a nagykereskedelemben - levernék az árakat a magyar dinnye érkezésére. Ez ugyanis a hazai termesztést és ellátást hosszú távon is veszélyeztetné.



A hazai szabadföldi görögdinnye szedését július 10. körül kezdik, és egész szeptemberig folyamatosan várható majd friss magyar dinnye. Elsőként Baranyában és Békésben érik, utána Tolnában és a heves-jászsági körzetben, végül a szabolcs-hajdúsági térségben. A hazai görögdinnye 70 százalékát Magyarországon értékesítik, 30 százalékát exportpiacokon. A külpiacokon az elmúlt években komoly konkurensek jelentek meg, de az idei várhatóan jó és nagy mennyiségű termés előrelépést hozhat - közölte az agrárkamara. Ugyanakkor megjegyezték: a külföldi piacok visszahódításához a jövőben jelentős fejlesztésekre van szükség.



Kitértek arra is, hogy a hazai sárgadinnye már néhány hete kapható. Sárgadinnyét - a vetőmag-eladási és a termésbecslési adatok alapján - mintegy 480 hektáron termesztenek, a termőterület valamelyest nőtt tavalyhoz képest. A sárgadinnye-termőterületek nagyjából harmada Bács-Kiskun megyében, további harmadrésze Békés és Csongrád-Csanád megyében található, és jelentős területek vannak Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Sárgadinnyéből - az áruházláncok logisztikája és a fogyasztói igények változása miatt - a vásárlók egyre inkább a kisebb méretű, 1,5-2 kilogrammos gyümölcsöket részesítik előnyben, ehhez igazodott a termelés is - közölte a NAK.