Turizmus

ITM: a turizmus újraindulását is zökkenőmentesebbé teszik az útfelújítások

A fejlesztések az érintett térségekben lévő idegenforgalmi célpontok kényelmesebb eléréséhez is hozzájárulnak. Az idénre tervezett ezer kilométernyi útfelújítás nyomán sok száz turisztikai látványossághoz juthatunk majd el könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban - erről írt hétfői közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A közlekedési hálózatok megfelelő műszaki állapota fontos a magyar emberek, a hazai vállalkozások és az egész gazdaság számára. A március közepével megindult útfelújítások elsősorban a mellékutakon emelik a szolgáltatási színvonalat, a helyközi buszjáratokét is.



Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: "2021-ben a tavalyihoz képest kétszeres hosszban, összesen mintegy ezer kilométeren kezdődhetnek meg a munkák. Az idei beavatkozások több mint kétszáz útszakaszon, 550 kilométeren javítják tömegeket vonzó turisztikai célpontok elérhetőségét. A tavaly óta körbekerékpározható Tisza-tó közúti megközelítését Jász-Nagykun és Heves megyében tíz projektben, több mint 42 kilométeren könnyítjük meg. Biztonságosabban autózhatunk, buszozhatunk az etyeki borvidékre az öt helyszínen, összesen kilenc kilométeren megvalósuló beavatkozásoknak köszönhetően. A Pusztavacs bekötő út felújításával Magyarország földrajzi középpontjához, két útszakasz rendbetételével pedig a világszerte ismert bokodi lebegő faluhoz juthatunk el kényelmesebben."



Az idei munkálatok eredményeként várakhoz (például Nógrád, Somogyvár, Sümeg), fürdőkbe (például Hajdúszoboszló, Kehidakustány, Lipót) és a gyulai várfürdőbe is zavartalanabbul utazhatunk majd közúton. Országos hírű búcsújáróhelyekre tartó (Andocs, Péliföldszentkereszt) és nemcsak gyerekfejjel izgalmas kisvasutakig vezető (Csömödér, Királyrét) szakaszok is megújulnak. Aki a nagy melegben hűvösbe vágyik, komfortosabban érheti el például a tapolcai tavasbarlangot vagy a márianosztrai börtönmúzeumot.



Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója kifejtette: "az elmúlt évek legnagyobb, 1000 kilométernyi, többségében mellékutat érintő útfelújítási programja valósul meg idén. Ekkora volumenű munkálatoknál már számos olyan elem szerepel a projektek között, amely nemcsak két település közúti összeköttetését javítja, hanem a térség gazdaságát, turizmusát is élénkíti. A felújításokat és az üzemeltetési munkákat egyaránt igyekszünk úgy ütemezni, hogy a lehető legkisebb fennakadásokkal járjanak. Mivel idén várhatóan még többen választják a belföldi nyaralást, kikapcsolódást, a közlekedők sok helyszínen találkozhatnak építési területekkel. A szükséges forgalomkorlátozások, terelések miatt az úton lévők türelmét és megértését kérjük, ezeket a beavatkozásokat értük, a színvonalasabb kiszolgálásuk érdekében végezzük."