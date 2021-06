money.hu értékelés

Emelt az MNB, búcsút mondhatunk a rekordalacsony hitelkamatoknak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 30 bázisponttal 0,9 százalékra emelte az alapkamatot azzal a céllal, hogy csökkentse az inflációs várakozásokat, s a pénzromlás ütemét újra a 3 százalékos szint közelébe hozza le.

Bár a piaci árazásba jórészt már beépült a Magyar Nemzeti Bank mai 30 bázispontos kamatemelése, a money.hu adatai szerint a bankok eddig még csak óvatosan nyúltak a hitelkamatokhoz. A mostani döntéssel jó időre búcsút mondhatunk az elmúlt hónapok rekordalacsony jelzáloghitel kamatainak, ám a verseny miatt a bankok eltérő mértékben és időben léphetnek.

Várható volt

A money.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a mostani kamatdöntés kihat majd a hitelek kamatára is, hiszen az alapkamat emelkedését a piaci kamatszintek is követni szokták, a bankok pedig ezen piaci kamatokhoz kötötték a hitelek árazását. Azt, hogy az MNB kamatot fog emelni nagyjából másfél-két hónapja szinte mindenki biztosra veszi. A májusi 5,1 százalékos infláció önmagában lépésre ösztönözhette az MNB-t, ám a jegybank vezetői sem rejtették véka alá kamatemelési terveiket. A nagyobb kérdés az, hogy mennyire lesz igaza azoknak a szakértőknek, akik azt várják, hogy az MNB mostantól negyedévente tovább fogja emelni a kamatokat.



Az elmúlt hetekben a piac már elkezdte beárazni a várható kamatemelést. A változó kamatozású hitelek kamatának kiszámításához legtöbbször használt 3 havi BUBOR mértéke 0,79 százalékról 0,94 százalékra drágult május eleje óta. A hosszan fix hitelek kamatbázisát jelentő 5 éves futamidőre a két fajta referenciahozam, (ÁKK és BIRS) 0,38 és 0,34 százalékkal emelkedett alig több, mint másfél hónap alatt. A 10 éves futamidőre 12-15 bázispontos volt az emelkedés.

Szelektív emelések

A money.hu saját adatbázisában arra kereste a választ, hogy a várakozások hogyan épültek be eddig a lakáshitel kamatokba. Összességében elmondható, hogy a jelzáloghitelek kamatát az elmúlt két hónapban a referenciakamat változásához igazította szinte minden pénzintézet. Így tett az OTP, a K&H, a CIB, a Raiffeisen, a Takarékbank, a Gránit, a Magnet és a Sopron Bank is. Az Unicredit Banknál így az 1 éves kamatperiódusú otthonteremtő hitelek Teljes Hiteldíj Mutatója (THM) két hónap alatt 4,47-ról 4,64 százalékra, az 5 éves otthonteremtőké, 4,82 százalékról 4,97 százalékra emelkedett.



A bankok többsége egyelőre nem változtatott a kamatfelárakon, így a hitelek költségei csak a referenciakamat változásával nőttek meg. Az MKB-nál a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) kamatát ráadásul egyelőre teljesen megkímélte eddig a változás. Az Ersténél is csak a 6 hónapos BUBOR-hoz kötött kamatoknál követték le a piaci kamatemelkedést, az 5 és 10 éves kamatperiódusú, valamint a 15 éves fix futamidejű jelzáloghitelek kamatai változatlanok maradtak. A Gránit Banknál az akciós lakáshitelek THM-je nem változott, azaz itt a bank egyelőre „benyelte” a kamatemelkedést – így az otthonteremtő hitel kamata 3,13, az otthonfelújítási hitelé 3,21 százalék jelenleg. Bár május elején a Raiffeisen Bank is lekövette ugyan a referenciakamatok emelkedését, ám az 5 évesnél hosszabb kamatperiódusú és a végig fix kamatozású jelzáloghitelek kamatai nem változtak a banknál. Májusban ráadásul a Raiffeisen a 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamatát 0,2 százalékponttal, a 10 évig fix hiteleké 0,05 százalékponttal csökkentette is.

Megjelent a drágulás

A bankok egyre nagyobb része ugyanakkor már hozzányúlt az árazáshoz is. A Budapest Banknál (BB) május 1-től a végig fix hiteleknél 0,27, az 5 éves kamatperiódusú hiteleknél 20 millió forintos hitelösszeg alatt 0,31 százalékpont, fölötte 0,4 százalékpont lett a kamatemelés mértéke. A 10 éves kamatperiódusú hiteleknél 20 milliós hitelösszeg alatt 0,31, felette 0,24 százalékpont volt az emelés. A BB az 5 éves Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelét (MFL) 0,45 százalékponttal, a 10 éves MFL hitelét 0,36 százalékponttal kínálja drágábban, míg a végig fix MFL hiteleknél 0,27 százalékpont volt az emelés.



A Takarékbank májustól részben kivezette, részben csökkentette a korábbi jelzáloghitelek mellé adott kamatkedvezményt – ez önmagában 0,1 százalékos emelkedést jelent. A Takarék Ötös Otthon Lakáshitel THM-je 4,08-ról 4,5 százalékra, a Takarék Tízes Otthon Lakáshitel hiteldíjmutatója 4,61 százalékról 5,03 százalékra emelkedett. A bank ugyanakkor májustól 15 és 20 éves fix hitelt is kínál 5,65, illetve 5,03 százalékos kamat mellett.



Az Oberbanknál az 5 éves kamatperiódusú hitelek kamata 0,2 százalékponttal, a 10 éveseké 0,25 százalékponttal lett magasabb – a pénzintézet jelezte, hogy az adott kamatszintek július 14-ig érvényesek.



Az OTP-nél június 1-től a Fix5, Fix10 és Fix20 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek kamata 0,5 százalékponttal emelkedett, ám a 10 évre 13-31 millió forintos MFL kölcsönt igénylők ennél is nagyobb, 0,6 százalékos kamatemeléssel találkoznak. Ugyanakkor a piaci lakáshitelek és szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatai eddig nem változtak a banknál.



Az UniCreditnél június 10-étől az 5 éves kamatperiódusú hitelek kamata 0,5 százalékponttal, a 10 éveseké 0,24 százalékponttal drágult, a 19-20 évig fix hitelek pedig 0,3 százalékponttal magasabb kamaton érhetőek el. Viszont a fogyasztóbarát lakáshitelek közül csak az 5 és 10 éves kamatperiódusú hitelek kamata lett magasabb, a 19-20 évig fix hiteleké nem.



A K&H-nál az üzleti feltételű lakáshiteleket és a fogyasztóbarát lakáshiteleket a K6 kategóriába tartozó ügyfelek májusban alacsonyabb kamaton kapták, ám a bank júniusban visszavonulót fújt ebben a kedvezményben. Június 10-től ugyanakkor a K&H mind az üzleti, mind az MFL hitelek kamatait megemelte. Az 5 és 10 éves kamatperiódussal bíró, illetve a 10 és 15 éves futamidőre kínált végig fix hitelek kamata egyaránt 0,3 százalékponttal emelkedett, míg a 20 éves futamidőre felvett, végig fix kamatozású hitelek kamata 10 bázisponttal magasabb kamaton érhető csak el.

Mi várható - egekbe mennek a kamatok?

A money.hu értékelése szerint a kamatemelések a következő hónapokban folyamatosak lehetnek. A hitelfelvevő csak abban reménykedhet, hogy a bankok ügyfelekért zajló komoly versenye miatt ez a kamatemelkedés bankonként eltérő mértékű lesz. S bár jó eséllyel az eddigi rekordalacsony hitelkamatoknak búcsút mondhatunk, a jövőben talán még érdemesebb lesz összehasonlítani a banki hitelajánlatokat.