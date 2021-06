Figyelő

Nagy az egyetértés a kormány gazdaságpolitikai intézkedései kapcsán

A teljes népesség 80-90 százaléka, és a kormányelleneseknek is több mint kétharmada támogatja az Orbán Viktor miniszterelnök által a Világgazdaság konferenciáján bejelentett intézkedéseket - derül ki a Real-PR 93 múlt héten elvégzett reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a figyelo.hu tett közzé hétfőn.



Felidézték: Orbán Viktor június 9-én, a Világgazdaság című lap konferenciáján több fontos gazdaságpolitikai intézkedést is bejelentett, amelyekkel Magyarország újraindulását kívánja a kormány elősegíteni a járvány után.



"Noha a mindenkori kormányoknak - ahogy a miniszterelnök is hangsúlyozta - eredményfelelőssége van, a sikerességhez fontos az is, hogy szándékaikat és céljaikat a társadalom támogassa. A most bejelentett elképzeléseknél úgy tűnik, hogy az utóbbi is biztosított, hiszen ritka, hogy bármilyen kérdésben ilyen széleskörű egyetértés legyen a magyar társadalomban" - írták.



A felmérésből kiderült: a minimálbér látványos, közel húsz százalékos emelésével például az összes megkérdezett 90 százaléka egyetért. Noha a kérdésben is hangsúlyt kapott, hogy az intézkedést a kormány tervezi, a kormánnyal szemben összességében kritikus polgárok 84 százaléka (a kormánypártiak 93 százaléka) is inkább jó döntésnek nevezte a "kétszázezres minimálbért", és a kormánykritikusoknak csak 12 százaléka gondolta mindezt rossz döntésnek.



Kiderült az is, hogy a védekezésben résztvevőknek nyújtandó tíznapos pluszszabadság szintén teljes egyetértésre talált: az összes megkérdezett 89, de a kormánykritikusok 87 százaléka is azonosult vele.



A legnagyobb megosztottságot a családi adóvisszatérítés egyszeri intézkedése váltotta ki - írták -, ötből négyen azonban egyetértenek a tervezettel. A kormánnyal szimpatizálóknál ez, a többi kérdéshez hasonlóan, kilencven százalékos támogatottságot ért el. A kormánykritikusok azonban kevésbé lelkesek, csak kétharmaduk sorakozott fel a döntés mögé (68 százalék), negyedük pedig (23 százalék) nem. Mindez összefügghet azzal is, hogy a kormánykritikusok e jelentős lépés politikai következményeitől tartanak, feltételezhetik, hogy a kormányzó pártok választási esélyeit is növeli - olvasható a honlapon.