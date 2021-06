Gazdaság

Kocsis Máté: minden eddiginél dinamikusabb gazdasági növekedést várunk

A Fidesz parlamenti frakciója minden eddiginél dinamikusabb és erőteljesebb gazdasági növekedést vár, és ha a növekedés meghaladja az 5,5 százalékot, akkor az embereket segítő példátlan gazdasági intézkedések jöhetnek - közölte a képviselőcsoport vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Kocsis Máté a Fidesz kihelyezett, debreceni évadzáró frakcióüléséről szólva elmondta: az ülés középpontjában a társadalmi élet és a gazdaság újraindítása állt, valamint "a mögöttünk hagyott időszak értékelése".



Kiemelte: sikeres volt a járvány elleni védekezés, az oltási program, Magyarország az Európai Unió más tagállamaihoz képest 1-1,5 hónappal korábban tudta megkezdeni az újraindítást, a nyitást. Ez a gazdasági szakemberek szerint egyszázalékos GDP-növekedést jelent 2021-re, "ez pedig reményt ad arra, hogy számos szokatlan gazdasági intézkedésben gondolkodjunk" - tette hozzá.



Közölte, ha a jövő év elejére 5,1 százalék lesz a gazdaság növekedése, akkor elérjük a válság előtti szintet. Ha ennél is nagyobb lesz, eléri az 5,5 százalékot, akkor tudják jelentősen csökkenteni a munkát terhelő adókat, 200 ezer forintra emelni a minimálbért, 260 ezer forint fölé emelni a diplomás minimálbért és bevezetni a 25 év alattiak szja-mentességét, és akkor lesz családi adóvisszatérítés.



Szólt arról is, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítése is a megbeszélt napirendi pontok között volt, ebben a jövő év eleji gazdasági mutatók lesznek meghatározóak, de úgy vélte, a célkitűzések reálisak.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a koronavírus-járvány a magyar gazdaságot jó, erős állapotában érte, ezért könnyebb volt az átvészelés és könnyebb lesz a kilábalás is. "A frakció bizakodó volt" - jegyezte meg.



Azzal kapcsolatban, hogy hamarosan új nemzeti konzultáció indul, Kocsis Máté azt mondta: abban kikérik az emberek véleményét a többi között a hitelmoratórium meghosszabbításáról is.

A nemzeti konzultáció az előttünk álló időszakról szól, nem csak gazdasági és pénzügyi kérdések kerülhetnek elő - emelte ki.



Közölte: a következő évek veszélyes időszakot jelentenek, a járványok időszaka jön, a migrációé, a népvándorlásé, miközben az EU szándéka nem változott a migrációt illetően, emiatt "megint nagy vitákba fogunk keveredni". Kocsis Máté szerint ezért van szükség az emberek véleményének, álláspontjának ismeretére, mert ezek felhasználhatók, sőt ezeket fel is kell használni az európai vitákban.



A pedofilellenes törvény elfogadásával kapcsolatban azt mondta, a törvény nagy része a pedofilok elleni büntetőjogi központú szabályozás.



"A törvény kizárólag a gyermekek védelméről szól, az pedig ne legyen már vitakérdés, hogy nincs helye az 5-6 vagy akár 8-10 éves gyerekek életében semmilyen típusú szexuális propagandának" - fogalmazott. Hozzátette: "ki kell venni" a gyermekek életéből, oktatásából az életkoruknak nem megfelelő tartalmakat, mert a gyermek szexuális nevelése "kizárólag a szülő joga és dolga".



Úgy vélte, "nincs keresnivalója" ezen a területen sem államnak, sem civil szervezeteknek. Megjegyezte: sok szülő tapasztalta, hogy a civilek nem tájékoztatást nyújtottak, "hanem egyeduralkodásra törő erőszakos propagandát".



Szólt arról is, a törvény a kereteket határozza meg, nyáron több végrehajtási rendelet is elkészül, amelyekben szabályozzák, "mit lehet és mit nem".



Kocsis Máté kiemelte, két gyermek apjaként ragaszkodik ahhoz: "az iskolában vagy bárhol az én gyerekemet számomra helytelennek vélt irányba ne orientálja senki".



Hangsúlyozta: a törvény nem szól senkinek az eltérő szexuális identitásáról, felnőttekről, nem rekeszt ki senkit, "csak a gyermeket védi az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól", miközben kiszélesíti a szülő jogait, és nagyobb mozgásteret biztosít nekik a gyerekük nevelése terén.



Megjegyezte: meglepődött, hogy az EU az emberi értékek sérelmére hivatkozik. "Én eddig azt hittem, a gyermekek védelme is közös európai érték" - jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.