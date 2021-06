Gazdaság

Szijjártó: 53 milliárd forintot fektet be a Lego Nyíregyházán

A miniszter szerint a vezető nemzetközi cégek magyarországi befektetései is azt bizonyítják, hogy belföldön minden feltétel adott a magas szintű termeléshez. 2021.06.19 20:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Lego állami támogatással 53 milliárd forintból bővíti a nyíregyházi üzemét - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken, a Lego Manufacturing Kft. beruházását bejelentő budapesti sajtótájékoztatón.



Szijjártó Péter közölte, hogy a fejlesztés 250 új munkahelyet hoz létre a nyírségi megyeszékhelyen, így azt a kormány 5,85 milliárd forinttal támogatja. Értéke alapján a Lego beruházása a harmadik legjelentősebb az ideiek közül, és a dán vállalatcsoport a második legjelentősebb üzemét építi ki Nyíregyházán - hangsúlyozta.



A miniszter szerint a vezető nemzetközi cégek magyarországi befektetései is azt bizonyítják, hogy belföldön minden feltétel adott a magas szintű termeléshez. Ebben a rendszerben a korszerű technológiát alkalmazó vállalatok, a magyar munkavállalók teljesítménye, a fejlett infrastruktúra, és a támogató gazdaságpolitika éppen olyan tökéletesen illeszkednek egymáshoz, mint a legókockák - fogalmazott.



A befektetőbarát gazdasági környezetnek ugyanakkor - mint mondta - nélkülözhetetlen eleme a versenyképes adórendszer is, Magyarország ezért visszautasítja az adópolitikáját érő kifogásokat, nemzetállami hatáskörben akarja tartani az adókivetés jogát, és ragaszkodik az alacsony adókkal megszerzett versenyelőnyéhez.



A gyors és hatékony oltási program gazdasági előnyt eredményezett, de a siker csak akkor lehet tartós, ha az ország a beruházások nemzetközi versenyét is megnyeri - tette hozzá.



A Lego csoport alelnöke a befektetést azzal indokolta, hogy a vállalatcsoport a válság ellenére is több mint 20 százalékkal növelte a forgalmát tavaly. Jesper Hassellund Mikkelsen hozzátette, hogy a nyíregyházi gyár a 2014-es megnyitás óta lépésről lépésre fejlődött, és most eljuthatott oda, hogy a fröccsöntő kapacitása 50 százalékkal, a csomagolási kapacitása pedig 30 százalékkal nő. A nyíregyházi építkezés 2023-ban ér véget, a gyár területe több mint 70 ezer négyzetméterrel bővül.



A beruházást a térség országgyűlési képviselője elsősorban azért üdvözölte, mivel - mint mondta - a térségnek a válság után különösen nagy szüksége van új munkahelyekre. Vinnai Győző (Fidesz) szerint a cég megbecsüli a helyi alkalmazottakat, akik bebizonyították, hogy a magyar munkaerő legmagasabb termelési színvonal követelményeinek is megfelel.



A világhírű dán építőjáték-gyártó magyarországi cége 2008-ban jött létre. Nyilvános beszámolója szerint a Lego Manufacturing Kft. forgalma 2019-ben meghaladta a 37,5 milliárd forintot, 2020-ban pedig megközelítette a 47 milliárd forintot. Mindkét évben túlnyomórészt export értékesítésből származott a bevétel. A nyereség tavalyelőtt meghaladta az 1 milliárd forintot, tavaly megközelítette az 1,5 milliárd forintot.