Fiatal munkavállalók: az Audi leváltotta a dobogó csúcsán a Google-t

A fiatal, 16-28 év közötti munkavállalók körében az idén az Audi, a Telekom, a Bosch, az OTP és a Mol a legvonzóbb munkáltató, tavaly a Google állt a dobogó csúcsán, de most visszacsúszott a hatodik helyre - közölte a Zyntern.com pénteken az MTI-vel.



A gyakornoki és frissdiplomás állásportál idén negyedik alkalommal végzett országos kutatást, amelyben több mint 4000 fiatal munkaerőpiaci preferenciáit vizsgálták. Egyebek mellett rákérdeztek a munkahelyválasztási szempontjaikra, hosszútávú terveikre, pályakezdő fizetési igényükre.



A felmérésből kiderült, a pozitív munkahelyi légkör a legfontosabb szempont a fiataloknak. A nyitott, támogató vezető mellett a cégen belüli előrelépési lehetőségek, a gyakornokokhoz való támogató hozzáállás és a munkahelyi infrastruktúra tartozott a választás elsődleges szempontjai közé. A tavalyi és a 2019-es kutatással szemben idén a rugalmas munkavégzés és a valódi szakmai feladatok iránti igény a sorrendben hátrébb kerültek.



Közölték, a válaszadók 54 százaléka multinál dolgozna, de 43 százalék saját vállalkozás indításán is gondolkozik, 30,9 százalékuk startup cégnél, 24,6 százalékuk pedig az állami szférában helyezkedne el.



A felmérésben résztvevők átlagos fizetési igénye nettó 248 800 forint volt. Kiderült, hogy a legmagasabb átlagos fizetési igényeket az orvosi, a műszaki, mérnöki, valamint az IT területeken várnának.



Továbbra is sokan dolgoznának autóiparban vagy a telco szektorban, de a gyógyszergyártók és kereskedelmi cégek népszerűsége nagyot ugrott a korábbi évekhez képest.



A legnépszerűbb cégek a 2020-as évhez képest kicsit változtak. A tavalyi első helyezett Google idén lekerült a dobogóról, helyét pedig az Audi vette át, a Bosch és a Telekom megőrizte előkelő második és harmadik pozícióját. 2021-ben épphogy lecsúszott a dobogóról az OTP Bank és a Mol. Az első tízben helyett kapott még a Morgan Stanley, a Vodafone, a Mercedes és a Richter Gedeon.