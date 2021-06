Turizmus

Kedvezménykártyával élénkítenék a fővárosi turizmust a szakmai szervezetek

Az idén megújult kártya harmadik vendégéjszakát, ingyenes fővárosi közlekedést és fürdő belépést kínál, és számos más kedvezmény is jár vele. 2021.06.18 01:30 MTI

Úgynevezett Restart Budapest kedvezmény- és programkártya elindításával élénkítenék a fővárosi turizmust szakmai szervezetek, az idén megújult kártya harmadik vendégéjszakát, ingyenes fővárosi közlekedést és fürdő belépést kínál, és számos más kedvezmény is jár vele.



A csütörtöki, MTI-nek küldött közlemény szerint a belföldi turizmus élénkítéséről tanácskoztak a Budapest Brand nZrt. kerekasztal-beszélgetésén a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége és az Imagine Budapest képviselői.



A közlemény idézi Faix Csabát, a Budapest Brand nZrt. vezérigazgatóját, aki szerint a tavalyi év után bővült kínálattal újrainduló, 11 490 forintért kiváltható Restart Budapest Kártya összértéke az ingyenes belépőkkel, közlekedéssel és ajándék éjszakával majd 70-80 ezer forint. A vezérigazgató úgy véli, a városmarketing dolga megmutatni a budapesti csodákat, olyan csomagokat összeállítani, hogy megérje itt maradni egy hosszú hétvégére családostul is, vagy akár a kellemes őszi napokra.



Hatalmas segítség lenne szerinte, ha a kormány - a részéről egy egyszerű adminisztratív lépéssel - engedné, hogy a Szép-kártyán kihasználhatatlanul felgyűlt összegeket az ország lakosai akár Budapest kártyára is költhetnék, segítve ezzel majd 130 szolgáltató életét is.



Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke úgy látja, komoly munka lesz elérni, hogy Budapest mint országon belüli úti cél megerősödjön, és valaki például Debrecenből ide utazzon egy prágai hosszú hétvége helyett. Érdekes adatnak tartja, hogy a válság előtti évben, 2019-ben a turizmus 50 százalékát a belföldi vendégek adták, ennek jelentős részét a budapestiek nyaralása/telelése adta Hévíz, Hajdúszoboszló vagy a Balaton környékén.



Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy a budapesti fürdők több különleges élménnyel is készülnek. A Széchenyiben valószínűleg a város legkellemesebb meccsnéző helyszínét alakították ki. Ráadásul a Restart Budapest Kártyával most egyszer ingyenesen lehet belépni a Paskál, Pesterzsébeti, Pünkösdfürdői, Csillaghegyi, Római Lido és Palatinus strandok, illetve a Lukács, Széchenyi, Rudas, Szent Gellért gyógyfürdők egyikébe. Fontos azoknak a sztereotípiáknak a lebontása is, hogy a fürdők drágák - a kedvezményekkel, programcsomagokkal és egész napos élmény kínálatukkal a hazai vendégek számára is megfizethetőek, és semmivel nem drágábbak, mint a vidéki wellnessek - fejtette ki a közlemény szerint.



A Restart Budapest Kártyáról és a programban szereplő szolgáltatásokról részletesen a hello.enbudapestem.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, a szolgáltatások igénybevételének aktuális feltételeiről pedig az adott szolgáltatók oldalán olvashatnak. A kártyához 48 órás korlátlan BKK jegy, 78 kedvezmény, 37 ingyenes szolgáltatás jár, valamint két éjszaka fizetése esetén a harmadik ingyenes a részt vevő szállodákban.