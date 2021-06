Fogyasztóvédelem

Piacfelügyeleti törvénymódosítás: blokkolhatják a veszélyes terméket forgalmazó honlapot

Kereken egy hónap múlva már élesben alkalmazhatják az ágazati törvény tavalyi módosításában biztosított új eszközeiket a piacfelügyeleti hatóságok. 2021.06.16 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A veszélyes termékeket kínáló honlapokkal szemben több lépcsőben járhatnak el, végső esetben akár az elérés teljes korlátozásával védhetik a fogyasztókat - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



Az e-kereskedelem egyébként is lendületes fejlődését jelentősen felpörgette a koronavírus-járvány. Az online értékesítés éves forgalma tavaly haladta meg először az ezermilliárd forintot Magyarországon. Az internetes és csomagküldő kereskedelem térnyerését nemcsak a rendkívüli körülmények és a házhoz szállító vállalkozások számának növekedése hajtotta. Egyre többen egyre gyakrabban használják a mindennapokban korszerű okoseszközeiket vásárláshoz is - idézte fel az ITM.



A digitális technológiák állandó fejlődésének korszakában időtálló megoldásokat kell találni a piacfelügyelet hatékonyságának fokozásához. Az interneten, applikációkban kínált termékek megfelelőségének biztosítása érdekében új eszközökkel kell támogatni a hatóságok eredményes fellépését a jogsértő forgalmazókkal szemben - hangsúlyozták.



A piacfelügyeleti törvénymódosítás 2021. július 16-i hatályba lépéssel erősíti meg az online termékbiztonságot. Az adott webáruházban veszélyes portékát találó hatóságoknak végső esetben akár a honlap blokkolására is lehetőségük lesz. Eddig azonban egy több fokozatú eljárás vezethet el, kizárólag súlyos kockázat megállapítása esetén. Az első lépcsőben arra kötelezhetik a webáruházat, hogy a termékről szóló információt maga távolítsa el a honlapról, vagy a felhasználóknak szóló közvetlen figyelmeztetést közöljön, akár egy felugró ablakban. Ha a vállalkozó a kötelezés ellenére sem lép, a hatóság blokkolhatja a honlap elérhetőségét.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta: "Az új hatáskör célja, hogy a veszélyes termékek eltűnjenek a webáruházakból, a magyar családok biztonságos kínálatból válogathassanak az interneten is. A honlapblokkolás hozzájárul az online piac megtisztításához a kockázatos, bizonytalan eredetű árucikkektől, és a tisztességtelen, nyerészkedő forgalmazóktól."



Az ITM a bevezetést megelőző hetekben több közleményben hívja fel a figyelmet a szabályozási újdonságokra, a sorozat első darabja a Fogyasztóvédelmi Portálon érhető el.