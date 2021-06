Gazdaság

Tállai András szerint most érdemes állampapírt venni és otthonról babakötvény számlát nyitni

Június 30-ig nemcsak azért érdemes otthonról online állampapírt vásárolni, mert biztonságos, kényelmes és ingyenes, hanem azért is, mert addig tart a Kincstár nyereményjátéka - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette: babakötvényt is lehet venni, és ezt, azok a szülők is megtehetik, akiknek még nincs ehhez szükséges úgynevezett Start-számlájuk. Már több mint egy éve elérhető, és egyre népszerűbb is a Magyar Államkincstár online értékpapír-számla nyitási szolgáltatása - jelentette ki Tállai András. Mint mondta: majd minden negyedik új ügyfél - eddig csaknem tízezren - ügyfélkapun keresztül nyitott értékpapír-számlát. Ez a szám jelentősen megugorhat a közeljövőben, hiszen a közigazgatás elektronikus szolgáltatásait jelenleg 4,7 millióan érik el, ennyi embernek van ügyfélkapuja - jegyezte meg az államtitkár.



Eddig 125 milliárd forintot fektettek a szülők, nagyszülők és más rokonok babakötvénybe - emelte ki az államtitkár. Az adatok tanúsága szerint egyre többen használják ki a 6,3 százalékos hozammal bíró babakötvény kínálta lehetőséget, a legjobb kamatozású lakossági állampapír állománya idén ugyanis csaknem 15 százalékkal nőtt - részletezte Tállai András. A termék népszerűsége érthető, hiszen havi ötezer forintos megtakarítással 18 év múlva 2,2 millió forint lehet a gyermek számláján - jegyezte meg.



Tállai András elmondta, hogy a Kincstár élen jár a legnépszerűbb hazai állampapír, a Magyar Állampapír Plusz értékesítésében is, a teljes állomány 30 százalékát a hivatalnál jegyezték. A Magyar Államkincstárnál jobb konstrukciót az állampapír vásárlására egyetlen más pénzintézet sem kínál - nyomatékosította az államtitkár, hozzátéve, hogy a Kincstárnál az értékpapírszámla-vezetés ingyenes, és a jegyzés, az adás-vétel, az újrabefektetés, a kamat- és törlesztésfizetés is díjmentes. Mindezek mellett készpénzfelvételi díj és pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség sincs, amellyel a lakosság további költségek alól mentesülhet - sorolta az előnyöket Tállai András. Június 30-ig pedig további előnyt jelenthet a nyereményjáték is, amelynek keretében a résztvevők között ötvenezer, illetve százezer forint értékű állampapír vásárlásra beváltható utalványt sorsol ki a Kincstár - tette hozzá.